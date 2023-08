N1: Thieulain a droit à un petit avertissement

Car, la veille, si chacun s’était imposé, cela a été fait avec des scores différents et donc un nombre de points engrangés qui divergeait: deux unités prises par Thieulain à Maubeuge grâce à un succès 8-13, trois mises à son compteur par Kerksken via sa victoire 13-5 face à Mont-Gauthier. Revenus à deux longueurs, Tanguy Willaert et ses Michiels Boys pouvaient ainsi encore espérer dépasser le champion en titre, à condition de lui mettre une déculottée sur son ballodrome. Mission peut-être pas impossible mais extrêmement difficile face à des Jaunes juque-là tout bonnement invaincus cette saison, en championnat ! Toutefois, comme personne, à l’aller, n’avait misé sur un revers 4-13 de Kerksken, l’incertitude de la balle aidant, on se méfiait assurément du côté de Thieulain.

Kerksken tel un métronome

Méfiance qui n’a pas été suffisante du côté de Canaris qui sont passés à côté de leur sujet tandis que Kersken a évolué dans le prolongement de ce qu’il a montré au Tournoi de Sirault en début de semaine. Une régularité rare, à faire pâlir n’importe quel Sauvage un jour de Ducasse. Fort heureusement, les locaux sauvaient un point, s’inclinant 7-13. Genre d’alerte avant d’entrer dans le vif du sujet dès dimanche prochain face à Tourpes, un voisin qui n’aura absolument rien à perdre.

Derrière le duo, aucun changement n’était prévu et il n’y en a pas eu ! Au repos samedi, Baasrode se rendait à Maubeuge dimanche en sachant que la quatrième place serait son lot de la première partie de la saison. Son revers 13-10 ne venait que le confirmer. C’est plus derrière que le classement pouvait évoluer au niveau des places de cinq à huit. Tourpes décrochant le point du maintien dans le derby de la Wapi face à Isières dès samedi, il était le spectateur de l’attribution des positions puisque bye. Septième, le promu pouvait descendre d’un petit échelon, du septième au huitième. Pour cela, il fallait qu’Acoz domine Isières lors de la journée dominicale, ce qui se produisait avec un marquoir de 13-6.

Maubeuge, c’est pour Isières !

Tourpes huitième, Acoz septième – et qui héritera de Kerksken au premier tour des play-off ! – mais qui aux deux rangs plus haut ? En prenant deux points à Tourpes – victoire 11-13 ! -, les Isiérois étaient revenus à hauteur de Mont-Gauthier, revenu bredouille de Kerksken, à l’entame de la dernière lutte. Mais dimanche, Isières a pioché à Acoz alors que les Namurois ont dominé Ogy, la lanterne rouge, à la maison: 13-10. Assez pour finir dans le Top 5 et affronter le quatrième d’entrée de play-off, soit Baasrode. Isières aura, lui, droit à Maubeuge.

Pour les play-down, il restait à désigner le troisième larron qui, dès le prochain week-end, jouera sa tête au sein de l’élite aux côtés d’Ogy et Galmaarden. En danger, Tourpes et Acoz se sont rassurés dès samedi, l’un prenant le point utile face à Isières et l’autre battant Wieze qui hérite du ticket du mal loti et du mal barré.

Tout sauf une partie de plaisir

Après son week-end à deux points – défaites 8-13 contre Galmaarden et 13-10 à Mont-Gauthier –, Ogy connaît ses adversaires: Galmaarden et Wieze ! Que restent-ils aux joueurs lessinois pour sauver leur club ? Remporter dans un premier temps les barrages de N1 qui se joueront sur trois journées sous forme d’éliminatoire de tournoi après division des points par deux, Ogy partant donc avec un certain handicap – pour ne pas dire certain ! –, puis gagner la lutte en aller-retour face au finaliste des play-off de N2 ! Sauver sa peau sera ainsi tout sauf une partie de plaisir.