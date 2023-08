N1: Le maintien d'un collectif soudé à Tourpes

Tourpes aura désormais droit à une belle affiche, face à Thieulain ou Kerksken pour conclure une superbe saison pour le club avec la montée de la promotion en N3 et les superbes performances des jeunes. "On est comblé dans le comité. On ne s’attendait pas à un tel résultat de la promotion notamment. Mais c’est le fruit du gros travail de fond de Francy Maes mais aussi de celui de tous nos bénévoles que l’on remercie vraiment. Désormais, on aura le droit à une superbe affiche. On sait que sportivement, on est en dessous. Mais on ne pensait jamais avoir le bonheur d’encore rencontrer un ténor en fin de saison. C’est un réel soulagement que nous a offert le groupe. Ce sont des braves mecs !"

L’émotion était aussi palpable chez le fiston, Guillaume. "Dans le vestiaire, j’ai dit au groupe que j’étais très fier de lui. Ce n’était pas facile pour moi de débarquer dans une situation sportive compliquée. Mais j’ai été bien accueilli. On me donne souvent le beau rôle mais il ne faut pas oublier celui rempli par Sébastien Potiez. On a tenté d’amener notre expérience et la bonne façon d’aborder une lutte et chaque moment important d’une rencontre. On a su appuyer sur les bons boutons pour transcender Antoine Huard qui a réalisé une grosse saison à la frappe et pour donner confiance aux jeunes. Cela se passait sur le terrain mais aussi lors des discussions lors des covoiturages ou lors des entraînements du jeudi. Je suis fier et ému d’avoir apporté ma pierre. Je le devais pour toutes mes années de formation reçues ici. Maintenant, on va aborder les play-off de la façon la plus respectueuse pour nos supporters. On va prendre du plaisir au maximum et en donner en essayant de tenir tête à un ténor".

Le mot de la fin pour Loïc Clément qui a connu une belle 1re saison au sein de l’élite. "Et je suis fier de l’avoir vécue dans mon club formateur et de cœur. Je fais partie de la famille bleue. On savait que le maintien serait compliqué. Beaucoup pensaient qu’on allait galérer à prendre des points. Il y a eu un peu de doutes. Mais ils se sont atténués quand on a remarqué qu’on savait arracher des unités et après la 1re victoire. On est une bande d’amis et cela nous a aidés à atteindre notre objectif".