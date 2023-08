Mondiaux: Camille Laus réserviste en demi-finales, titulaire en finale

Samedi soir, le relais féminin belge du 4x400 mètres s’est qualifié pour la finale des championnats du monde qui se courrait le lendemain. Une équipe composée de Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Hanne Claes et Helena Ponette, au sein de laquelle on ne retrouvait pas Camille Laus, ni Cynthia Bolingo. Si, pour celle-ci, un tel choix s’expliquait par l’envie de préserver un mollet douloureux, pour la première citée, il s’agissait d’une vraie décision de sélection. Au vu du résultat, deuxième de la course avec le quatrième chrono des séries, la coach Carole Bam avait vu juste. Il s’agit toutefois d’un petit séisme dans le relais des Cheetahs, Camille ayant été de tous les combats jusqu’ici, lors des dix-huit courses de grands championnats. Un rôle de réserviste en demi-finales qui s’est transformé en rôle de titulaire le dimanche en finale, Laus remplaçant Van den Broeck, alors que Bolingo actait un nouveau forfait. Un retour et une belle prestation comme dernière relayeuse pour un Top 5 mondial.