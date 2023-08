Coupe du Hainaut: Blaton et l’ASTE Kain B sont déjà dehors (+ la Coupe AWBB)

Quant à la Coupe AWBB, quatre rencontres étaient programmés ce week-end pour nos équipes régionales avec pour bilan deux victoires pour autant de défaites. On vous les détaille.

Cherche tribunes au Vert Lion

ASTE Kain A – BC Ninane (+8) 75-65

Alors que le TEF avait réuni pas mal de sympathisants à 17 h, que le derby de Coupe du Hainaut entre ASTEK B et Templeuve avait rempli la salle à 19 h, et que beaucoup étaient venus apprécier la première de l’équipe fanion à domicile, une bonne moitié des spectateurs présents a dû se contenter d’une place assise… à même le sol, voire carrément debout. En effet, les tribunes aux sièges orange souvent instables – qu’un dysfonctionnement avait déjà condamnées durant toute la saison dernière – ont disparu, tout comme les chaises qui pouvaient encore dépanner. Les clubs kainois ont dû se baser sur leurs propres gradins datant du siècle dernier pour tenter de caser un maximum de supporters. Dans un tel écrin, avouons que cela fait un peu tache. Ah oui, et l’ASTEK A l’a emporté grâce notamment à ses jeunes talents… Mais quitte la Coupe AWBB quand même !

David a pourtant vaincu Goliath

RBC Esneux (+5) – JSB Maffle 70-74

Le petit David avait terrassé son ennemi l’après-midi dans le cadre de la Ducasse d’Ath, promettant chance et succès aux habitants de l’entité. Pourtant, alors qu’ils avaient remporté le déplacement à Esneux vendredi, les Mafflois ont vu Neufchâteau vaincre samedi Alleur dans l’autre rencontre du groupe. Résultat, les Luxembourgeois se sont emparés de la première place et Alleur de la deuxième, alors que les trois formations affichaient le bilan de trois victoires pour une défaite. C’est l’average dans les confrontations directes entre les trois équipes qui a eu raison des espoirs de la bande à Patrick Verdun. Très incisif en ce début de campagne, Guillaume Delfante ne cachait pas son amertume: "On pensait avoir fait le plus dur en évitant le piège vendredi. Généralement, avec trois succès, vous passez d’office. Au final on se fait jumper sur la ligne pour quelques points par-ci, par-là. Enfin, nous sommes tous déjà focus sur le championnat."

"L’essentiel, c’était vendredi !"

Estaimpuis A (+5) – Ol. MSM 69-80

Les Estaimpuisiens n’ont pu rejoindre Ensival et Henri-Chapelle, ex aequo à la deuxième place du groupe B derrière Belleflamme. À l’analyse finale des confrontations directes avec ces équipes, ils ne pouvaient de toute façon plus se qualifier. Ce qui sera bien le cas de l’Olympic, qui avait signé de meilleurs résultats face aux Liégeois et passe au tour suivant. "On a tenu trois bons quart-temps avant de prendre dix points dans la vue en quatre minutes et de laisser la victoire s’échapper. Enfin, l’essentiel était de s’imposer vendredi en coupe du Hainaut puisque l’on aura plus d’ambition dans cette épreuve-là", notait Baptiste Guyot. Le BCJS était par ailleurs privé de Cheval, en vacances.

Répétition quasiment au complet

Un. Huy – Templeuve A (+8) 77-35

Avant le coup d’envoi, les Templeuvoises d’Alex De Witte étaient déjà éliminées et même leur coach n’espérait pas gagner chez un adversaire ayant déjà corrigé Ougrée de 56 points et Esneux de 53. En ne s’inclinant "que" de 42 points, l’Essor s’en est plutôt bien tiré chez une équipe hutoise que l’on attend dans les cimes de la première régionale en fin de campagne. Seule Lucie Meurisse manquait encore à l’appel chez nos favorites tandis qu’Elia Kadima Mutombo avait bien effectué sa première sortie. "C’est la première fois que nous évoluions quasiment au complet et nous avons fait mieux que les semaines précédentes, même si en attaque, on manque encore un peu de réussite. Huy, qui semble vouloir jouer la montée, était de toute façon hors de portée", commentait Zoé Agache.