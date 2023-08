JS Dottignies: l'année pour être au rendez-vous pour les jeunes

Après onze saisons dans l’antichambre, c’est la première fois que la JS Dottignies aura le luxe de se frotter aux meilleures équipes de la province. Le coach Geo Vandewiele, qui est aussi le président fondateur du club, espère ne pas rater cette entrée en matière dans le grand bassin. "Cette saison, l’objectif est avant tout de se maintenir le plus vite possible pour ne pas se mettre de pression pour le deuxième tour. Je ne connais pas grand-chose dans le basket féminin. J’ai juste regardé les play-off de P1 l’an passé entre Templeuve et Kain qui étaient d’un excellent niveau. J’ai pu observer que beaucoup d’équipes de P2 montaient d’un grade et il faudra se battre avec ces écuries pour sauver sa peau".