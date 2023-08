Avec un œil sur l’application de l’AWBB

Battue sévèrement lundi par l’Excelsior Bruxelles – vainqueur du groupe N ! – à la maison, la JSE Enghien ne pourra, elle, en aucun cas se qualifier car la deuxième place se jouera entre le Fresh Air et Waremme. Même si les trois derniers cités finissent ex aequo avec une victoire pour deux défaites, l’average sourirait alors mathématiquement à l’un des deux autres.

Estaimpuis n’a de son côté pas perdu tout espoir de sortir de la poule B. Le vainqueur de la rencontre opposant hier Belleflamme à Ensival termine d’office premier du groupe. Derrière, on retrouvera automatiquement trois équipes ex aequo, à savoir Henri-Chapelle (deux succès et deux défaites), le perdant du match joué hier, et le gagnant du duel mettant aux prises Estaimpuis à l’Olympic demain après-midi au hall Jean-Pierre Fröhlich. Si les Sang et Or l’emportent, on se reportera aux confrontations entre les trois deuxièmes ex aequo pour envoyer l’un d’eux en seizièmes.

Quant à l’ASTE Kain, son sort est réglé depuis la première journée puisqu’un forfait entraîne, suivant les règles en vigueur, d’autres scores de forfait dans les rencontres suivantes. Les Kainois encourent cependant une sanction supplémentaire et financière s’ils ne disputent pas ces rencontres sans enjeu. Cela permettra à tous les aficionados de l’ASTEK de découvrir leur nouveau visage ce soir au Vert Lion, et on ne s’en plaindra pas.

Chez les dames, l’équation est – relativement – plus facile à résoudre pour le TEF. Les Kainoises ont déjà disputé leurs deux rencontres et affichent un average de +8. Dès lors, si Tintigny va gagner ce soir à Courcelles avec sept points d’écart ou moins, les troupes de Sam Vankeersbulck se qualifieront au nez et à la barbe de leurs deux adversaires provenant de l’étage supérieur ! Si les Gaumaises s’imposent de plus de 8 points (elles sont à -15), elles jumperont Kain sur la ligne. Un calcul qui ne s’imposera plus si Courcelles s’impose ! Les Templeuvoises se rendront demain à Huy avec 8 points d’avance à l’entre-deux mais ne peuvent plus rien revendiquer. À l’instar de la JSE, qui a écopé de deux forfaits, l’Essor est d’ores et déjà éliminé de l’épreuve.