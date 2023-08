Alex De Witte de Templeuve: "Ne nous contentons pas du maintien !"

Le coach de l’Essor ne s’inquiète pas du parcours réalisé en Coupe, à la veille d’un dernier déplacement difficile vers Huy. "Ces résultats ne sont pas significatifs. Cependant, il va de soi qu’on doit retrouver au plus vite le niveau qui était le nôtre en mai dernier. En P1, quatre formations s’étaient vite détachées derrière Pont-de-Loup, et les dés étaient quasi jetés dès la trêve hivernale. En R2, la taille, la vitesse et l’intensité, tout va monter d’un cran, et il va rapidement falloir hausser le rythme pour faire bonne figure, je ne me contenterai pas du maintien pour la seule raison qu’on vient de monter. Comme avec le Tremplin il n’y a pas si longtemps, je souhaite surfer sur la vague et enchaîner avec une saison où on jouera le haut du tableau."

"Le maintien me suffirait"

Sans pour autant brider l’enthousiasme du coach, son président Christophe Deman est plus mesuré: "Personnellement, je pourrais facilement me contenter du maintien dans la division. Cela ne m’empêche pas d’apprécier l’optimisme de notre entraîneur, mais n’oublions pas qu’on n’a appris que très tard notre accession à l’étage supérieur. Ce n’est jamais idéal pour préparer comme il se doit une promotion. J’ai un temps espéré un partenariat avec Brunehaut pour aligner quelques filles en double affiliation mais cela ne s’est pas concrétisé. Qu’à cela ne tienne, plusieurs filles très intéressantes ont rejoint le club. Des jeunes qui plus est, sur qui on peut miser pour l’avenir. Si nos anciennes routinières de régionale livrent une belle campagne, j’imagine qu’on atteindra les objectifs, bien que je n’aie aucune connaissance de la série, dix ans après que nos couleurs l’aient quittée." Chez les B en P2, le groupe confié à une Céline Musy très motivée devrait aussi donner satisfaction.