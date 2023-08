45, voilà les Mouscronnoises !

On a écarquillé grand les yeux en voyant le résultat de leur match: 0-45 ! On a cru à une erreur, à un bug informatique du site de l’ACFF. Mais non, les Mouscronnoises ont bel et bien inscrit un but toutes les deux minutes lors de leur match à Hornu en P3B. L’équipe "bis" du Stade a frappé fort, et même très fort, pour sa première apparition en championnat, le groupe ayant vu le jour cet été.