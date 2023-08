R2A messieurs: les Éléphants de Maffle fidèles à leurs principes

Le président mafflois est d’ores et déjà satisfait de ce qu’il a vu en Coupe. "La qualification dépendra peut-être du résultat d’Alleur demain à Neufchâteau, pour autant que nous l’emportions ce vendredi à Esneux, bien sûr. On pourrait se retrouver ex aequo à trois en tête du groupe, et l’average déterminerait les deux qualifiés. Quoi qu’il arrive, on a déjà vu de très bonnes choses et tiré de bons enseignements, même dans la défaite à Alleur qui, précisons-le, a enrôlé trois anciens de TDM 2. Il est fort probable qu’on retrouvera cette équipe dans le haut du championnat."

"Adversaires renforcés aussi"

Surprendrait-on le grand Pat à évoquer exceptionnellement le Top 4 ? "Disons que nous avons achevé la dernière campagne en cinquième place, donc on va tâcher de faire mieux, et si on peut aller en play-off, on ne se gênera pas, convient-il. Mais comme dit si bien le président, on n’a pas la pression d’un objectif chiffré. À partir du moment où l’on donne tout évidemment. Jusqu’ici, notre entrée en matière me donne satisfaction, car mes gars bossent à fond et en nombre tant aux entraînements qu’en matches. La Coupe AWBB, ça évite de chercher des amicaux et quand on voit le niveau de notre poule avec une R1, deux R2 et une grosse P1, on ne peut rêver de meilleure préparation. De plus, ces rencontres officielles contraignent chacun à se montrer concerné et concentré directement. Les places se méritent dès maintenant." Le coach pèse le pour et le contre du recrutement estival. "Je m’en réjouis, bien sûr. Là où on a parfois disputé des matches à huit ou neuf l’an passé, je sais qu’on sera quasi au complet chaque fois, complétant le cas échéant avec les bons jeunes qui nous accompagnent et grandissent avec Meunier (U21) et Matthys (P2). Les rotations peuvent s’enchaîner, l’intensité sur le parquet est maximale ! Ceci dit, laissons le temps à nos nouveaux de digérer de nouvelles méthodes de travail. En tout cas, leur intégration est déjà optimale, je sens mon équipe bien soudée. Mais ne perdons pas de vue que nos concurrents se sont, eux aussi, renforcés, et je m’attends ainsi à croiser quelques gros morceaux."