P4A: Templeuve B doit se reprendre rapidement

La réalité du championnat a remis les pieds sur terre à certains ! "On s’est peut-être vu trop beau au moment d’aborder ce premier match et ça nous a coûté cher. Maintenant, ce n’est qu’un premier match et il vaut mieux perdre une fois 4-0 que quatre fois 1-0, explique l’entraîneur templeuvois deux jours avant de recevoir Herseaux B, adversaire coriace qui a également trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors du premier match. Herseaux B, c’est toujours une équipe qui propose du beau football ! L’année dernière, ils sont passés à côté de leur saison, mais on connaît la qualité de leurs joueurs. Chez nous, on devra se ressaisir pour éviter une deuxième défaite consécutive. J’avais misé sur un sept sur neuf en ce début de saison et c’est déjà fichu pour ça. À nous de réagir de la meilleure des manières", conclut-il en gardant toute la confiance en ses ouailles.

Dans la même série A, on suivra de près les débuts en championnat de Brunehaut qui était "bye" le week-end dernier. Les hommes de Vincent Williame recevront Obigies B qui est un sérieux client et qui a d’ailleurs pris la mesure d’Hérinnes lors de la première journée de championnat.

P4B: quand Molenbaix B repart sur les mêmes bases

En P4B, Molenbaix a réussi son entrée en matière le week-end dernier en s’imposant logiquement à Havinnes. Après avoir été le plus dangereux rival de Risquons-Tout dans la course au titre la saison dernière, les hommes de Fred Agboton respirent la confiance en ce début de compétition. Avec un noyau quasi inchangé, l’équipe devrait à nouveau se mêler à la course au titre. "À part notre gardien, l’équipe est restée identique à celle de l’année dernière. On peut aussi rajouter maintenant Jules Kalikat qui n’était pas prévu à la base, mais qui réussit à faire peu à peu son trou dans l’équipe. Il a des qualités indéniables et une bonne mentalité. On travaille donc dans la continuité avec des joueurs qui me donnent beaucoup de satisfaction, aussi bien à l’entraînement qu’en match. C’est clair que le club aimerait monter d’un échelon avec ce groupe pour réduire l’écart qui nous sépare de notre équipe de P1. Tout est réuni pour réussir, à nous de le prouver sur le terrain. On sera plus attendu que la saison dernière ."

Dimanche, Molenbaix B reçoit Ellezelles B pour confirmer la tendance. "Si on veut aller loin, on doit déjà commencer par prendre le maximum d’unités à domicile", conclut le sympathique coach molenbaisien.