P3A: Taintignies ne peut pas se croire trop beau

Dans cette optique, la venue d’Escanaffles ce dimanche demandera déjà une confirmation: "J’ai expliqué au groupe qu’il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Après avoir battu une équipe du top, ce serait dommage de perdre des points, d’autant que nous espérons être une forteresse à domicile. Quoi qu’il en soit, il est beaucoup trop tôt pour s’emballer, car les résultats des premières journées ne sont pas significatifs. D’ailleurs, pour une reprise, c’est souvent l’envie qui fait la différence, comme le prouve d’ailleurs la victoire acquise par l’Union à Velaines au terme d’une rencontre à laquelle j’ai pu assister samedi soir."

Velaines doit se reprendre

À Velaines justement, c’est déjà une petite réaction que Patrick Billiet attend de son groupe avant le déplacement à Luingne: "Notre défaite lors de la première journée n’est pas une surprise au vu du déroulement du match, l’Union ayant mérité son succès grâce à son esprit de groupe et à son excellent gardien de but. Par contre, on a mis certaines choses au point à l’entraînement cette semaine et j’attends dès lors que certains de mes joueurs affichent en championnat le même visage qu’en préparation. Avec un noyau pratiquement au complet, je n’aurai que l’embarras du choix pour le match de dimanche, mais on se méfie de Luingne B, une équipe qui joue bien au football, ce qui devrait être un avantage pour nous. Dans l’absolu, un partage serait une bonne chose, mais ce n’est pas notre intention de jouer pour un point. Je m’attends clairement à un beau match."

Les coalisés velainois poursuivent par ailleurs leur marché, Patrick Billiet se réjouissant d’être sur le point d’engager un nouveau gardien, le poste déjà cité comme le point faible d’une équipe qui vise ouvertement la montée en P2.

Lourd programme en 3B

On retiendra également que nos équipes engagées en P3B auront un lourd programme, Chièvres recevant Thulin qui voudra confirmer ses bons débuts après sa victoire contre Pommerœul alors que Meslin visera à n’en point douter les trois unités à domicile contre une ambitieuse formation de Mons Nord.