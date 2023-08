Messieurs, qui mérite les félicitations après le match d’ouverture: Giovanni pour avoir battu un Pays Blanc B toujours compliqué à manier ou Fabien, sorti vainqueur du guêpier isiérois ?

Fabien Delbeeke: Les deux, même si on aurait pu penser que ce serait plus déséquilibré pour Gio, mais la réplique du Pays Blanc B a été solide. De notre côté, on a été sérieux aussi, surtout qu’Isières a bien tiré son épingle du jeu… Ce n’est jamais évident de se jauger dans un premier match.

Giovanni Seynhaeve: Les deux ! Un premier match est toujours difficile à négocier, tout le monde est stressé à l’idée de bien commencer. On a gagné sans encaisser, mais on est capable de bien mieux dans le jeu. Obigies a aussi réalisé une belle performance chez un habitué du Top 5 !

Avant vos retrouvailles, le premier match a-t-il rassuré ?

Fabien: Le positif est d’avoir inscrit trois buts et s’être créé des occasions ; par contre, on a loupé pas mal et on a pris un but, ce qui ne me met jamais de bonne humeur !

Giovanni: Dans mes choix, il m’a conforté. Les joueurs ont répondu présent.

À quoi s’attendre ce samedi ?

Fabien: J’espère qu’il y aura du spectacle. On attend souvent monts et merveilles de ce genre de match, et parfois, on est déçu. Ce qui est sûr, c’est que les équipes vont essayer de jouer au foot. Si joueurs et spectateurs prennent du plaisir, la mission sera réussie.

Giovanni: Sans doute à pas mal de duels, à des remontées rapides, parce que les équipes sont toutes deux joueuses.

Quel sera le score du match ?

Fabien: 2-1 parce qu’on encaisse trop, mais on joue chez nous, on doit essayer de tout gagner à domicile quelle que soit la qualité de l’adversaire.

Giovanni: 0-1, car on n’encaisse pas, on veut remporter chaque match. Se jauger chez une équipe de pointe est toujours motivant, surtout quand c’est Fabien qui la coache.

Quelle équipe sera devant l’autre en fin de saison ?

Fabien: Normalement Luingne, mieux armé que nous et le transfert de Jérémy Houzé prouve une fois de plus les ambitions. Ils auraient pu attendre une semaine !

Giovanni: Nous, je l’espère, même si je sais que mon ami rêve de passer au-dessus…

Quel est votre meilleur souvenir sportif commun ?

Fabien: La montée en D1 en 1996. Pour Steve, Olivier, Gio et moi, des gars de la région, monter avec son club de cœur reste inoubliable.

Giovanni: La montée en Division 1, la bonne période de Mouscron, même si Fabien est parti avant moi.

La plus grande qualité de coach et dans la vie ?

Fabien: Son calme, le fait de savoir rassembler ses joueurs. Dans la vie, un gars sympa et serviable.

Giovanni: Il sait garder son groupe concerné, surtout les gens qui jouent moins. C’est quelqu’un de très sympa dans la vie de tous les joueurs.

Le plus grand défaut ?

Fabien: On nous dit souvent qu’on est trop gentils. Impossible de se disputer avec lui. Je ne trouve pas que ce soit un défaut, cela ne nous empêche pas de faire des résultats.

Giovanni: Justement, il est parfois trop gentil ! C’est ce que l’on dit de nous ! On se ressemble beaucoup (NDLR: mais Giovanni est juste un peu plus distrait).

Une anecdote particulière ?

Fabien: Je crois qu’on devait être chiants pour nos professeurs, on parlait beaucoup. Je me souviens d’une panne de réveil lors d’un décrassage, un dimanche matin, après une victoire arrosée qui avait fait beaucoup rire à Mouscron… Sauf Georges Leekens.

Giovanni: Lors de nos études en éducation physique, on a fait pas mal de stages ; et je me souviens d’un stage de ski dans lequel on avait un peu foutu le bordel (sic !).