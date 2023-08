P1: Molenbaix et Péruwelz pour un premier succès

Frédéric Debaisieux n’en attend pas moins de ses troupes. "Bien sûr, nous jouons sans attaquant. D’ailleurs, les blessures de Petit et Delneste les tiendront écartés du terrain encore quelques semaines. Mais ça n’explique pas tout et ne peut être une excuse après notre prestation face à Néchin. À Naast, Bulteel et Boucart pourraient apporter des solutions offensives. De manière plus générale, j’attends une réaction positive."

"Des gros morceaux"

Après Gosselies, Tertre-Hautrage ! Le programme n’a pas été tendre avec le Pays Blanc en ce début de compétition. Chemcedine El Araïchi se méfie quand même des Antoiniens. "J’ai vu une belle équipe contre Gosselies. Ça joue bien au foot. Mais après avoir disputé un bon derby à Jemappes, je veux gagner à domicile où on veut rester invaincus le plus longtemps possible. Avant de jouer Gosselies la prochaine semaine, ce duel contre le Pays Blanc sera une excellente préparation." "On accumule les gros morceaux alors que l’effectif est touché par les blessures, regrette Jacques Depreter. Cette fois, c’est Beugnies qui est sur la touche."

Si Néchin a causé la surprise à Molenbaix, Soignies en a subi une autre à la maison contre Neufvilles. Une défaite qui reste en travers de la gorge de Sébastien Wouters, mentor sonégien. "On a oublié de tuer la rencontre avant de connaître des contretemps: deux blessés, un own-goal, notre gardien qui se troue, un poteau… On a dominé mais on n’a pas su marquer assez." "Soignies sera difficile à manier, confirme Philippe Deschryver du côté néchinois. Mais on tentera de faire quelque chose à domicile."

Olivier Calvo s’est facilité la tâche avant de se rendre à Péruwelz. "On a effectué une excellente entrée en prenant trois points importants dans la lutte pour le maintien. C’est très bien avant d’aller à Péruwelz qui sera un autre morceau que Naast. Je l’ai vu en Coupe à PAC Buzet où il a été séduisant. Mais avec mes 21 nouveaux joueurs, on commence la rencontre à 0-0 et tout sera possible." "Courcelles sera en confiance après son large succès, craint Jonathan Krys. On dit que c’est une équipe rugueuse contre qui nous devrons montrer du répondant. La leçon de Gilly doit être retenue à tout prix, à savoir que nous devons rentrer dans la rencontre dès l’entame. Réagir trop tard, surtout à dix, n’est pas conseillé. Pour la première à domicile, j’espère que tout se passera bien."