P1 dames: l’expérience pour tenir la route à Leuze

Pour sa deuxième saison à la LeuzArena, le stratège flandrien garde donc la colonne vertébrale de l’équipe qu’il avait emmenée avec lui à son départ de Brunehaut. Au fil des années, ces joueuses constituent l’une des formations les plus âgées de la région. Le coach voit cela comme une force… qui a ses limites. "Je compte sur l’expérience de mon équipe pour faire une belle saison, quitte à créer quelques surprises, et compenser de potentiels couacs. Et pourtant, l’âge de certaines joueuses pourra aussi les mettre en difficulté quand il faudra faire preuve de rapidité."

La stabilité dont fait preuve le groupe du BBC devrait aussi lui servir dans les matchs où le marquoir reste serré. Ne dit-on pas que la sagesse vient avec l’âge ? "J’ai vu de belles choses en préparation, les filles sont à l’écoute des consignes. Ce qui me plaît beaucoup est qu’elles travaillent les unes pour les autres, les plus anciennes n’hésitant pas à épauler les plus jeunes pour les faire progresser."

Ces profils se perfectionnent avant le début du championnat sans être ralentis par des facteurs extérieurs. "On est presque au complet malgré quelques petites blessures. Le noyau est bien préparé pour être dans le ventre mou de la P1. Il nous manquait un peu de réussite aux shoots et de stabilité mais on s’est bien renforcé par rapport à la saison passée", se félicite l’entraîneur.

Le coach ne rêve pas démesurément quant à ses chances de jouer le top du classement. Il pronostique un Top 3 relativement semblable aux tendances de la saison précédente. "Péronnes est à suivre car elles ont effectué de bons transferts alors qu’elles étaient déjà très proches de monter l’an passé. Kain et sa formidable école de jeunes resteront très forts aussi. On sait également que Marcinelle reprend les joueuses de Montagnard et sera donc une grosse formation dont il faudra se méfier. Ces trois équipes sortent du lot et pour le reste, la série est homogène et les résultats se joueront sur la forme du jour." Leuze ne compte pas faire excès de modestie pour autant. "On peut viser entre la cinquième et la huitième place. L’objectif est de se maintenir et préparer l’avenir en faisant jouer les U16. On souhaite développer l’équipe mais aussi le club en donnant une chance aux jeunes. Cela a déjà été réalisé l’an passé et nous continuerons en ce sens."