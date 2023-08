Joachim Dubois: "On a un groupe plus fort"

Joachim, en vous voyant fit samedi dernier à Hoogstraten en Coupe, tout à fait capable de tenir 120 minutes, on s’était réjoui de vous voir à l’œuvre à la reprise en D3, mais non…

Je suis suspendu ! La raison ? C’est rocambolesque ! En fin de saison dernière, je suis allé aider notre équipe de P3 à se sauver. J’ai pris une carte et deux matches de suspension. Je pensais avoir purgé le deuxième dimanche dernier, à la première journée du championnat provincial. Sauf que, sur les feuilles électroniques, mon nom restait en rouge. Le CQ s’en est inquiété et a relu des points du règlement. Il y en a un qui dit que, même si j’ai purgé ma peine, je ne peux pas m’aligner avec une autre équipe du club dans les six jours qui suivent. Comme la P3 a joué dimanche passé et que la D3 évolue ce samedi, je ne peux pas être repris avec cette dernière. Un truc de fou ! Encore un peu et on aurait très bien pu passer à côté.

Ce qui aurait engendré un forfait ! Revers de la médaille toutefois pour vous, cette suspension, c’est clairement ducasse pour la… Ducasse d’Ath !

Quitte à rater un match pour suspension, je préfère que ce soit le premier qui tombe toujours le week-end des festivités de la ville. Je pourrai aller voir le combat, et ce n’est pas plus mal (rires). Et puis, contrairement à mes équipiers, le vendredi, je ne serai pas obligé de faire trop attention.

Même si vous n’y serez pas, comment vous le voyez ce premier rendez-vous de la saison ?

Saint-Symphorien, c’était du très lourd la saison dernière. Ici, tout a changé ! On a vu qu’Axel Pio y était arrivé récemment. Sera-t-il prêt ? On n’a pas beaucoup d’échos en fait, même si on a vu son élimination en Coupe au Pays Blanc, une P1. Hormis Erculisse et Ulens, tout a changé, que des nouveaux visages ! À voir le jour J. Mais on se méfie car tout ça ne veut rien dire.

Le Rapid a perdu, entre autres, Revercez et Druart qui ont débarqué au Pays Vert…

Et on est ravi de les compter parmi nous. Brice est encore un milieu de terrain avec un profil qu’on n’avait pas. C’est un des meilleurs box-to-box du coin ! Quand je vois la concurrence qu’il met aux côtés des Vallera, Herbecq, Dekampener, Eckhaut et autre Hospied, c’est fou ! Thomas, c’est aussi une aubaine. Il apporte de la sérénité derrière, du solide dans l’impact. Ce duo-là rentre dans le moule du Pays Vert. Ils ont l’ADN du club ! Mais c’est tous les nouveaux qui apportent. Avec, pour le moment, un Yorick Fosso qui épate beaucoup. Il fera énormément de bien devant ! Il a une vitesse monstre. Quand il joue sur son flanc, ballon au pied, ça déménage !

Votre parcours en Coupe avec une élimination aux tirs au but face à une N1 a impressionné !

On regrette même d’avoir été sorti car on a tenu le coup durant 120 minutes. C’est frustrant de perdre à la loterie des pénos ! Mais le sentiment de fierté prend le dessus. Car ça prouve que l’on est bien renforcé et qu’on a des qualités.

Le groupe est-il plus fort ?

Je le pense ! Il est mieux balancé, je trouve, avec plus de concurrence. Le club a vraiment bien bossé à ce niveau.

Que vise le Pays Vert ?

Faire mieux que l’an dernier. Soyons ambitieux ! Nous, les joueurs, souhaitons accéder au tour final. Mais la série est relevée, chaque équipe aura son épingle à tirer. Le niveau global est homogène même si on annonce Schaerbeek au-dessus du lot. Et il y aura toujours des équipes costaudes, comme Onhaye par exemple.

En termes de voisin, vous avez perdu Tournai mais vous récupérez Belœil…

Oui, mais ce n’est pas pareil ! La rivalité avec Tournai est un, voire deux, crans au-dessus de celle avec Belœil. On perd aussi le duel avec Mons. La D2 est ainsi bien plus intéressante, cette saison-ci, pour les clubs hennuyers.

Il faut monter…

Visons déjà le tour final !

Ça fait plaisir de vous revoir sur le terrain en forme…

C’est bien la première fois depuis longtemps que je n’ai pas de souci pendant la préparation. Pourtant, j’ai eu du mal à me mettre dedans après un an sans jouer ! J’ai heureusement repris totalement confiance à Hoogstraten. Avant ça, j’avoue que j’ai douté.

Vous aviez pourtant resigné très tôt, dès janvier, non ?

Parce que le club me l’a proposé et parce que je m’attendais à être de retour au deuxième tour. Je m’étais dit que j’allais être trois semaines sur la touche et revenir en février sauf que ça n’a pas été le cas. Mais une parole est une parole, je suis si attaché au club que je m’y suis remis en me disant que si ça n’allait vraiment pas, je redescendrais en P3 avec l’équipe B.

Et ce brassard de capitaine hérité de votre cousin François qui, lui, aidera bien la P3 ?

Je l’ai reçu car je suis le plus ancien. J’ai débuté au club à 4 ans. À 16 ans et demi, j’étais en première que je n’ai jamais quittée depuis. Le brassard, ça reste spécial sans l’être. Juste un bout de tissu. Si on l’avait donné à Mathieu ou Quentin (NDLR: Herbecq ou Hospied), ça n’aurait pas changé à mon implication dans le vestiaire, ma hargne, ma volonté d’encourager tout le monde.

Nouvelle saison, nouveau staff technique aussi !

Un sacré duo ! Pascal Verriest est un coach qui discute, sait motiver. Nico Vandecaveye est plus sévère. Quand on loupe une passe, ça chauffe ! Toutefois, dès que le match ou l’entraînement est terminé, l’aspect humain est superbe. Ils rentrent aussi dans le moule du club. Sur le terrain, c’est le boulot, mais une fois en dehors, on s’amuse ! Ils boivent des pintes comme nous, vous savez ! Même s’ils nous alertent sur un plus grand sérieux à avoir de temps en temps. On les emmènera quand même à la Ducasse pour qu’ils découvrent l’ambiance de notre buvette à l’Esplanade… Mais on verra s’ils s’y amuseront ou s’ils nous surveilleront !