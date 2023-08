Dernier week-end pour confirmer les positions

L’important n’est pas là. Il est sur le plan sportif avec en N1 l’impression que le clasico de dimanche entre Thieulain et Kerksken n’a que peu d’intérêt, seul l’honneur étant en jeu, ainsi qu’un éventuel ascendant psychologique à une semaine des choses sérieuses que représentent les play-off.

Trois points séparent Thieulain de Kerksken au classement. Ce samedi, le leader se rend à Maubeuge et s’il y perd en marquant toutefois un minimum de six jeux, il gardera sa première place, même s’il se prend une casquette, le dimanche, face à Kerksken. Ce qui n’arrivera de toute façon pas, malgré l’esprit de revanche d’Alostois tancés lors de la lutte aller chez eux !

On est assuré de voir Thieulain rester premier et Kerksken de finir en tant que dauphin. Maubeuge restera quoi qu’il arrive troisième ! Et il en va de même pour Baasrode qui conservera le quatrième rang. Il reste à définir l’ordre d’arrivée qui suit.

Qui pour occuper cinquième place ? Mont-Gauthier tient la corde mais pourrait être mis jusqu’au bout sous pression par Isières. Kerksken et Ogy sont au menu de Mont-Gauthier. Tourpes et Acoz à celui d’Isières. Ce ne sera pas simple de changer la donne pour la Fraternelle, d’autant que, dès samedi, Tourpes, qui sera bye dimanche, aura envie d’aller chercher le point qui lui permettra de valider définitivement le maintien.

Quant à Ogy, la dernière place restera d’actualité, quoi qu’il puisse se passer. Galmmarden à la maison suivi de Mont-Gauthier à l’extérieur constituera le menu du week-end.

En N2, la messe est aussi dite du côté de Bassilly-Silly qui ne peut échapper à l’un des trois sièges basculants. Samedi, ce sera venue de Grimminge ; dimanche, voyage à Ninove !

Pour Œudeghien, le menu est indigeste avec la réception du deuxième, suivie d’une visite chez le leader. Hamme et Sirault pour essayer de garder la place de trois, ce sera terriblement compliqué mais impossible n’est pas œudeghiennois. Chacun le sait !