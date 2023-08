Camille Laus: "Dans le relais, il faut d’abord penser à l’équipe"

En référence à la chute de Femke Bol, la perle néerlandaise, à dix mètres de la ligne d’arrivée en finale du relais mixte le week-end passé ! Épreuve qui a servi en quelque sorte de répétition aux Cheetahs, du moins à celles qui étaient de la partie, à savoir, pour rappel, Imke Vervaet et Camille Laus. Relais mixte qui avait été très convaincant en séries, signant 3.11.81, avant de l’être nettement moins en finale, ne réalisant que 3.13.83. Entre les deux courses, un changement dans la composition du relais, Florent Mabille se faisant suppléer par Jonathan Borlée, qui n’expliquait pas le chrono moins bon, le second cité n’étant pas moins rapide en finale que le premier en demi-finale. C’est plutôt du côté des filles que la différence s’est fait sentir, Imke Vervaet signant, en soirée, 51.42 contre 50.28 le matin, Camille Laus passant de 50.49 à 51.62.

"Tout peut se produire"

Comme une petite impression que les deux relayeuses ont peiné à enchaîner les 400 ! "C’est une chose que j’ai surtout sentie au début de mon relais lorsque j’ai été dépassée directement par deux de mes adversaires, avait volontiers admis Camille au terme d’une finale conclue à la cinquième place. On n’a pas fait de la figuration. Ces deux courses vont nous aider pour le relais féminin où tout peut arriver. Bol a chuté lors du mixte, c’est la preuve que tout peut se produire."

Vu la concurrence annoncée par Carole Bam, les Cheetahs seraient-elles déjà contentes avec la cinquième position ? "Tout dépend. Si on est septième et qu’on bat le record de Belgique, on ne pourra pas être déçues", commentait, ce jeudi, Camille Laus la capitaine et initiatrice du relais féminin belge.

Qui dit relais dit équipe et éventuellement un sacrifice individuel à faire au regard de la qualité des six filles sélectionnées qui se jouent les quatre places de titulaire ! Il y a du choix entre l’indispensable Cynthia Bolingo, la révélation Helena Ponette, l’expérimentée Hanne Claes, la spécialiste du 200 Imke Vervaet, la jeunesse représentée par Naomi Van Den Broeck et la toujours présente Camille Laus. "Ça reste toujours difficile de priver quelqu’un de quelque chose pour laquelle elle se sera entraînée depuis tellement longtemps. Et c’est toujours pour des détails. Heureusement, j’ai des filles conciliantes", se réjouissait la coach Bam. Et à Camille Laus d’illustrer cette attitude positive: "Dans le relais, il faut penser équipe. Qui est la plus performante et qui peut apporter le plus de contribution pour l’équipe. C’est ce qui fait notre force", concluait notre régionale de 30 ans.