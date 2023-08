L’Europe, une réalité à Mouscron qui perd Kubat, sur le retour chez un Tournai qui gagne un coach

L’Europe, c’est bon !

Il y a celle attendue, à savoir une confirmation que Mouscron, champion de Belgique et vainqueur de la Coupe nationale, s’alignera bien sur la scène continentale cette saison-ci, tout en confirmant ses ambitions de rester maître en Belgique sous la houlette de son nouvel entraîneur Akos Biro, le successeur de Gabriel Gallovich. Les Hurlus prendront part à la LEN Challenger Cup, troisième Coupe européenne, celle où ils ont le plus de chance de faire bonne figure. Ils connaîtront le nom de leurs adversaires lors du tirage au sort du 11 septembre mais savent que leur phase de poule se déroulera les 20, 21 et 22 octobre, avec l’envie de l’organiser à domicile, faisant valoir la bonne organisation dont ils avaient fait preuve au moment de la prise en charge des rencontres de la Ligue des Champions du voisin de Tourcoing. Rester à Mouscron permettrait d’accroître ses chances sur le pan sportif tout en faisant des économies au niveau des billets d’avion, des trajets sur place et des frais d’hôtel. Rien que l’inscription s’élève à 3 000 € !

Pour briller sur trois tableaux – championnat, Coupe de Belgique, Europe –, le RDM aura besoin d’un noyau très fort en qualité et quantité. Si la qualité y est, la quantité n’y est plus tout à fait, malgré la récente arrivée de l’Australien Daniel Hansen. "Une pointe de 22 ans qui jouait en D1 de son pays et qui devra remplacer Hiliane Zaoui, reparti à Douai, note Julien Donche. Installé à Paris, Alexis Durant ne viendra plus nous aider, ses allées et venues vers Mouscron étant trop contraignants. Guillaume Wartelle-Hugues, notre second gardien, nous quitte également tout comme… Justin Kubat."

Kubat, ce n’est plus bon !

Et là, c’est une nouvelle bien plus surprenante ! Alors qu’il avait annoncé en juin son départ de Tournai pour Mouscron "pour y décrocher un titre tant qu’il est encore temps", le joueur de 32 ans a, en juillet, changé d’avis. "C’est un coup dur, car cela fait prendre du retard à notre directeur Anthony Thues pour le mercato qui était logiquement terminé. On cherche toujours des solutions."

Un nouveau coach au CNT

Des solutions, le CN Tournai semblait en chercher durant l’intersaison, suite au retrait du coaching de Sam Gomez et au départ de Justin Kubat, son capitaine. Mais à l’Orient – la piscine y est toujours en travaux ! –, on a réglé les soucis pour repartir du bon pied. Un entraîneur a été nommé: Simon Van Coppenael. Un nom qui n’est nullement inconnu au CNT puisque le Français y a été joueur, fréquentant les Neuckelmance, Gomez, Moronval et autre Bomba. "Et je l’ai aussi un peu connu comme coéquipier quand je commençais en équipe première, fait remarquer Justin Kubat. Simon avait été contacté, à la base, par Sam Gomez pour jouer chez nous. Au vu de la situation dans le club, il a accepté de reprendre l’équipe en main au lieu de jouer."

Un retour, deux arrivées

Du renfort hors de l’eau mais aussi dans l’eau pour le CNT ! "Pour remplacer dans les buts Nicolas Delaby qui arrête la D1 pour s’amuser en D4, on a le retour d’Adrien Roulez qui jouait chez nous chez les jeunes, mais qui était parti à Mons pour suivre ses études. On a aussi recruté Nathan Chudy et Geoffrey Dudzinski, deux Français. L’un vient de Harnes, l’autre de Valenciennes, comme Simon."

Le duo devra combler le trou laissé par Maël Leseney qui a pris la décision de retourner à Douai pour essayer de remettre le club nordiste en élite. Il y retrouvera dès lors l’ex-Mouscronnois Hiliane Zaoui.