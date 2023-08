L’Estudiantes Tournai renouvelle son fan day

L’occasion aussi pour le club de présenter – ou plutôt de représenter – Thomas Pennelle qui fait son retour au bercail. Après un long cycle de neuf années passées au centre de formation de la ligue francophone à Liège, il signe son retour à Tournai où il a pris en charge la coordination de la formation des jeunes joueurs et des entraîneurs. Le tout en duo et en symbiose avec Pascal Houssière !

À 11 h, en guise d’apéritif, un match parents-enfants est au menu. À midi, les dix équipes du club seront mises à l’honneur avec leur présentation officielle. Suivra le barbecue à partir de 13 h. Et trois heures plus tard, les supporters pourront voir à l’œuvre la formation de N1 dans le cadre d’un tournoi triangulaire. Ce sont les équipes françaises de Billy et Wattrelos qui serviront de sparring-partners aux hommes de Romain Poix et qui continueront de la sorte leur préparation en vue de la reprise de leur championnat du samedi 2 septembre avec un déplacement à Hubo alors que, sept jours plus tard, ce sera le moment de la première à domicile contre Gand.

La journée se terminera avec, à 20 h, un magnifique match de gala entre la Beneleague de Visé, où jouent le Tournaisien Auguste Boyon et Jules Kieffer, ex-Estudiantes, et la Proligue de Pontault-Combault. Et on terminera, à 22 h, par une soirée animée par un DJ.