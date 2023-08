Transferts: Houzé à Luingne, Diumasumbu au Pays Vert

"Si je pouvais compter sur un profil offensif en plus, ce ne serait pas de refus !" , nous avait confié mardi matin Pascal Verriest, l’entraîneur du Pays Vert au moment de faire le tour de son effectif à quelques jours du début de championnat de D3A ACFF. Il a été écouté puisque, quelques heures plus tard, le comité du club athois actait l’arrivée d’un nouvel élément. Il s’agit de Jonathan Diumasumbu que l’on avait pu voir en test lors des matches amicaux disputés au Pays Blanc et à Tournai. L’attaquant de 26 ans jouait précédemment en Pologne et peut constituer un bon point d’ancrage et permettre à Yorick Fosso de jouer plus sur un flanc, là où il dit se sentir le mieux.