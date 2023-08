Tour final d’interclubs: Ath veut enfin convertir l’essai !

Une semaine de patience

Pour les Mouscronnois, qui n’avaient pour une partie de l’équipe jamais évolué à ce niveau, le tour final de N4 ressemble malgré tout à un sacré saut dans l’inconnu. Un constat tout à fait inverse dans le camp athois, où on veut aller loin. "Mais nous, nous allons encore devoir patienter une semaine avant de retrouver la saveur des interclubs, précise Arnaud Neveux, numéro 2 des Athois. Le tirage au sort a voulu que nous soyons directement qualifiés pour les quarts de finale. Mais, déjà, nous avons les crocs. Un quart de finale reste notre meilleur résultat mais on a souvent été éliminé sur des détails et, cette fois, nous aimerions aller plus loin. Beaucoup plus loin même !"

En quart de finale, Ath jouera au Lovanium, en croisant les doigts pour se présenter au complet: lors du récent tournoi étoilé organisé par le TC Mouscron, Arnaud Neveux a été contraint à l’abandon, diminué par une déchirure aux abdominaux. "J’espère être rétabli pour jouer la rencontre face à Lovanium. Notre équipe reste homogène, mais, en interclubs, être privé d’un des deux premiers joueurs est toujours problématique."

Toujours en ce qui concerne le RTC Athois, les vétérans du club disputeront le quart de finale de N3 ce samedi à Lommel. Le même jour, les plus de 35 ans vallois se déplaceront à Fayen-bois, en demi-finale des interclubs de la première nationale. Enfin, le dimanche, la N2 du club vallois recevra Mons au stade des demi-finales. Avec une envie commune à toutes ces équipes: celle d’aller au moins un cran plus loin !