Quentin Piéraert (FC Tournai): "Un temps d’acclimatation nécessaire"

À une semaine pile du coup d’envoi, l’équipe est-elle prête ? "On a travaillé pour en tous les cas depuis six semaines pour préparer au mieux cette campagne en D2 en espérant que tous les efforts seront payants. L’entrée en matière face à Rochefort un gros morceau de la série va nous plonger immédiatement dans le bain. On fera tout pour bien commencer devant nos supporters plus nombreux et plus bruyants que ceux de Visé. C’est chouette, avoue un capitaine qui sait ce qui doit encore être amélioré en priorité. On doit absolument être plus agressifs dans les duels. On a vu à Visé qu’on avait encore tendance à être trop gentil tant offensivement que défensivement. Il y a des détails essentiels à régler, des petites choses qui peuvent coûter pas mal de points. Un exemple: on s’est créé pas mal d’opportunités en seconde mi-temps à Visé, ça ne voulait pas rentrer. Il va falloir qu’on s’arrange pour que les ballons terminent au fond."

A contrario, on a vu aussi que certaines choses fonctionnent déjà bien au sein de l’équipe. "Le gros point positif, c’est qu’on est bien physiquement ! On court beaucoup avec et sans ballon pendant la semaine. On n’a pas de blessé, tout le monde est revenu, certains automatismes comment à rentrer."

Au terme d’une bonne préparation, que peut-on finalement attendre de Tournai dans sa nouvelle série ? "Je ne connais pas la D2, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Le groupe a des qualités, il faudra lui laisser quelques matches pour prendre des marques, trouver ses repères", conclut Quentin.