Philippe Dubois (Pays Vert): "Le rôle de poil à gratter si tout se passe bien"

Autre satisfaction: le choix de Pascal Verriest pour remplacer le partant David Bourlard ! "S’il y a une chose que je ne regrette pas, c’est ce choix-là. Quand je vois l’entente avec son T2 Nico Vandecaveye, c’est génial. L’un est plus calme en étant dans l’analyse et l’observation, l’autre est très expansif de par son travail de terrain. Le duo a pondu une préparation très bien faite. Je suis optimiste ! Après, ils seront mis à l’épreuve des points bien sûr. Si on sort un 0 sur 12 après un mois de compétition, je dirai sans doute autre chose !", rigole le président.

"Tard après les matches"

Qui dit nouvel entraîneur dit nouveau style ! "Et ce qui m’a marqué, c’est cet attachement à autant faire tourner le groupe. En amical, je n’ai jamais vu la même défense ou le même entrejeu. Chacun a eu sa chance, personne ne pourra dire qu’il n’a pas pu se montrer. C’est fort appréciable ! Avec Pascal et Nico, on change de style, certains diront qu’on a fait moins dans le local que d’habitude mais ces deux-là, je vous l’assure, ont la mentalité Pays Vert. Ils restent tard après les matches !"

L’ambiance est là, on l’a compris ! Et les ambitions ? "On a une belle équipe. Pas pour jouer le top du top car il nous manque encore des choses. Mais si on est soudé et organisé, si on se rassure vite, si on est débarrassé de la pression du maintien, on embêtera les équipes du haut, on sera le poil à gratter des Schaerbeek, Onhaye, Aische, Tamines. J’ai envie de vous l’assurer !"