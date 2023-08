Pascal Verriest (Pays Vert): "S’amuser et travailler"

"Que la liste des absents ne s’allonge pas !"

Ce sera sans Di Sciacca qui, déçu de son temps de jeu, a émis le souhait de partir. Sans Mundine, touché aux ligaments croisés en Coupe, alors que Révercez a loupé la fin de préparation, tracassé au ménisque. "J’aspire à ce que la liste ne s’allonge pas, sourit Pascal. Si tout le monde est disponible, le groupe me suffit. S’il perd encore des unités, ça sera plus difficile, continue un entraîneur qui la joue timidement en évoquant les objectifs. Comme l’an dernier, ce serait bien ! On verra aussi la qualité de la concurrence. On a bossé le scouting mais de là à dire qui jouera le Top 5, c’est compliqué, même si Schaerbeek est dit redoutable. Mais il y a l’une ou l’autre surprise, c’est certain ! Est-ce que ça pourrait être Ath ? Il faudra attendre quelques matches pour voir ce qui se passe. La colonne de gauche est déjà un bel objectif, vous savez ! Oui, on a été costaud contre une D2 et une N1 face à qui on n’avait toutefois rien à perdre. Saura-t-on remporter les matches qu’on doit remporter ? C’est là que réside toute la question !"