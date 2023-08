P4A: St Jean marque directement son territoire

Le derby pour Obigies B

Comme à St Jean, tout s’est joué en première période lors du derby qui opposait Obigies B à Hérinnes. Avec un avantage confortable de trois buts au repos, les protégés de Grégory Baber ont vite pris la mesure de visiteurs encore en rodage. "Pendant un petit quart d’heure, c’était équilibré, Hérinnes n’hésitant pas à mettre le nez à la fenêtre. Un penalty indiscutable nous a ensuite permis de prendre l’avance au marquoir et on a enchaîné avec deux autres goals avant le repos ! Trois buts d’avance, c’était idéal pour rentrer aux vestiaires. Hérinnes a eu une belle réaction en seconde mi-temps en réduisant l’écart à l’heure de jeu, mais sur l’ensemble, on a bien géré le résultat jusqu’au bout. C’était un bon derby avec une équipe adverse de qualité qui aura une bonne marge de progression. D’ici quelques semaines, il faudra se méfier."

Bonne première sortie d’Obigies B qui n’a néanmoins pas connu une préparation estivale idéale. "C’est vrai que notre période de préparation a été difficile. Je tiens à féliciter tout le groupe pour ce succès, ce n’était pas évident d’être prêt pour ce premier rendez-vous."

Première réussie à Néchin

Benjamin Happe et Néchin B ont répondu présent en infligeant un sévère 3-0 à Havinnes. Et là aussi, tout s’est joué lors de la première mi-temps. "Dès l’entame du match, on a été rassuré avec l’ouverture du score. En mettant deux autres buts durant la première demi-heure, le match était vite plié. À la reprise, on a connu un petit relâchement qui a mis notre gardien à contribution à deux reprises, mais pour le reste, on a bien géré." Avec un effectif tenant la route, Néchin peut nourrir de belles ambitions. "Avec notre équipe fanion en P1, il fallait une deuxième équipe. Il faut voir comment vont évoluer les choses, mais l’envie du club, dans le futur, est que l’équipe B monte en P3 pour réduire l’écart. Mais on en est loin, car pour l’instant, on veut aguerrir nos jeunes bien encadrés par des joueurs plus expérimentés comme Wallez et Seghers. D’ici quelques matches, on pourra faire un bilan, voir à quoi on peut prétendre cette saison." En attendant, l’entraîneur savoure ce premier succès qui en appelle d’autres ! On note aussi les trois premiers points "historiques" de l’US Mouscronnoise à Taintignies B.