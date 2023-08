Au lendemain du titre, une divergence de vues entre dirigeants est apparue au grand jour et beaucoup se demandaient si le club allait pouvoir aligner une équipe pour la D3. Cinq mois plus tard, du chemin a été parcouru. "Au moment où je vous parle, je ne m’attendais pas à mieux que ce qui est en train de se passer puisqu’on est reparti de zéro, assure le président Martial Flammia. Il a fallu reconstruire un groupe et nous procédons toujours à des tests, ce qui, compte tenu des circonstances, n’est pas anormal… Je suis sûr que ça va bien se passer. Je m’attendais même à ce que la constitution du groupe prenne plus de temps. L’image du club a été salie en Belgique, ce qui a fait reculer des joueurs qui en d’autres temps auraient pu signer chez nous. Dommage. Toutes ces ondes négatives ont rendu la tâche plus délicate encore."

Martial Flammia a confié les clés du noyau à Jérémy Descarpentries et ne le regrette pas. "Je suivais Tournai, je connaissais le parcours de Jérémy. Il a souvent été mis dans les difficultés mais a toujours su relever les défis. Créer un groupe de 20 joueurs ne se fait pas d’un coup de baguette magique. Jérémy est l’homme qu’il nous fallait."

Début le mercredi 30 août

Il estime que Belœil peut tirer son épingle du jeu en D3. "De ce que je sais, dans la série, on n’est pas les seuls à devoir reconstruire un groupe. Maintenant, je ne vous dis pas qu’on va monter en D2. La première idée sera de se sauver. Une fois que le groupe sera constitué, on verra ce qu’on peut faire. Il faudra tenir compte des blessés, de la réussite. Mais Belœil peut constituer une bonne surprise. Je n’ai pas envie qu’on doive se sauver à la dernière journée. Notre coach connaît très bien la D3 et il sait ce dont le noyau a encore besoin. Le groupe tiendra la route. J’espère que les blessures épargneront Jules Flamant, c’est quelqu’un qui peut nous apporter."

Pour Belœil, les trois coups du championnat ont été repoussés. Schaerbeek, son premier adversaire, reste qualifié en Coupe, la RUS s’y déplacera le 30 août. Pour le président, le championnat ne commence peut-être pas là. "On ira avec l’envie de ramener quelque chose mais en fonction de nos objectifs et des garçons qui arriveront, les matches suivants, comme la réception de Monceau, seront encore plus importants."