Luigi Nasca (FC tournai): "On peut faire un truc bien"

Un entraîneur à qui l’on demande si c’est juste ou trop modeste de parler du maintien comme objectif… "Quand je vois que la plupart des équipes de la série sont passées en Coupe en éliminant entre autres des N1, ça me fait dire que le niveau sera très relevé. Dans un championnat haletant, on sait qu’il faudra bosser énormément mais avec l’euphorie de mes joueurs, on peut réaliser quelque chose de bien. Je sors la phrase bateau mais elle nous correspond: un match à la fois !"

"Avec la foi, on peut déplacer des montagnes"

Dans cette D2 qu’il va découvrir, combien de temps va-t-il falloir pour vraiment juger les qualités du groupe tournaisien ? "Après la première tranche ! Pas avant parce que beaucoup n’ont jamais joué à ce niveau, prévient Luigi qui y va d’un petit état des lieux de l’effectif. Je suis satisfait du groupe même s’il est un peu limité quantitativement. Il ne faudrait pas qu’on ait trop de blessés. Un ou deux renforts de taille capables de faire la différence individuellement feraient du bien. Les nouveaux se sont bien intégrés en apportant un plus. Mes anciens commencent à comprendre que la D2 n’est pas la D3 et sont plus compétiteurs aux entraînements. Le groupe a faim et a la foi. Avec elle, on peut déplacer des montagnes même si c’est encore une phrase bateau. Je remercie aussi Bastien pour l’excellente préparation physique et l’ensemble de mon staff. On doit par contre encore améliorer la fluidité de notre jeu."

Quant à la série: Mons et Rochefort devant, puis tout le reste ? "Oui ainsi que les valeurs sûres Warnant, Binche et Meux. Avec la future scission de la N1, beaucoup se sont renforcés pour ne pas louper l’aubaine, commente un coach qui espère une chose. Je ne serai pas original en disant que prendre un bon départ sera très important."