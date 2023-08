Joachim Dubois (Pays Vert): "On a gagné en roublardise"

Toutefois, celui qui porte désormais le brassard de capitaine quand il est sur le terrain est monté crescendo en préparation, prestant même les 120 minutes du dernier match de Coupe à Hoogstraten. "Ça m’a fait beaucoup de bien au niveau de la confiance, note le joueur athois qui évoque la préparation collective. Globalement, on aura bien fait ça ! Il y a eu quelques mauvais matches bien sûr, comme au Pays Blanc où on n’a jamais su mettre du rythme, mais notre parcours en Coupe de Belgique est assez significatif sur le potentiel du groupe. On se fait sortir aux tirs au but par une N1. Avec même des regrets car on aurait très bien pu accrocher cette qualification avec plus de réussite. On a vu face à une forte opposition qu’on disposait d’un effectif de qualité, bien renforcé par la venue d’excellents joueurs qui apportent une saine concurrence. Ce n’est que bénéfice. Le groupe est nettement plus étoffé que la saison dernière. Et sans dénigrer les joueurs qui ont pris la décision de nous quitter à l’inter-saison, j’estime que l’on a gagné en qualité. Le club a vraiment bien bossé."