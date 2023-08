Jean-Michel Caink (FC Tournai): "Nous allons vivre une saison tranquille"

Il reste la personne la mieux placée pour parler de l’évolution du FC Tournai. "D’abord, je repense à la chance avec l’arrivée de Jean-Claude Stocman qui était à Renaix quand il a fallu redresser les finances, c’est lui qui m’aura mis le pied à l’étrier ; la montée en D2, la rencontre de coupe à Anderlecht avec 34 bus. Quand Jean-Claude s’est retiré, j’ai failli arrêter, mais Fabrice Van Robays et Rudi Lemoine, un deuxième Stocman qui n’hésite pas à enfiler son bleu de travail, m’ont convaincu de rester."

Déclaration sur l’honneur

Qu’est-ce qui a profondément changé en 20 ans ? "À Tournai, on n’a jamais eu beaucoup les moyens, encore moins cette année avec les nouvelles règles financières et une déclaration à signer sur l’honneur par le président et moi-même assurant que tout est en règle. La scission des D1 nationales va aussi changer la donne avec beaucoup de montants en fin de saison, explique Jean-Michel qui envisage cet exercice. On est armé pour une saison paisible au sein du ventre mou. On a une belle équipe ! Si tout suit, qui sait… On va encore essayer de transférer."

Tournai en D1A, une utopie ?

"Non mais avant, il y a la D1B, un vrai mouroir avec les mêmes charges qu’en D1A mais moins de revenus. Au niveau des infrastructures, il faudrait s’adapter." Mais le FC a joué contre Saint-Trond, l’Antwerp, l’Union qui y sont. Pourquoi ? "Vous avez vu le nombre d’abonnés dans les deux derniers clubs ? Chez nous, il reste deux sections de supporters… Et Saint-Trond, sans Duchâtelet, ne serait plus là ! Avoir pérennisé le travail de mon père, un demi-siècle comme dirigeant à l’Union, c’est une fierté de lui rendre honneur !"

Quant à la plus grande désillusion: "La descente en D3 et le fait de sauver sa peau en nationale. C’était foutu sans la faillite d’Ath ! Les personnes disparues, Achille Degryse, Jean Roman et Jules De Vos, pas remplacées."

Et le secret du bon dirigeant ? "Ne pas mélanger amitié et travail, disait Jean-Claude mon père spirituel ! Avoir une main de fer dans un gant de velours…"