Huitième saison à la REAL pour Vinny Mayélé, à l’envie intacte

"Son" club, voilà un déterminant qui n’est certainement pas usurpé pour celui qui a déjà porté le brassard quatre saisons durant. Et bien évidemment, en huit ans au club, Vinny en a vu passer, des équipiers. "Une centaine, au bas mot, dont certains que j’ai ramenés. J’aime m’impliquer dans la vie du club et je pense être à la source d’une trentaine de transferts entrants depuis 2016. Vu que j’ai pas mal de points de comparaison, je peux confirmer que la préparation de cette année s’est très bien déroulée. Ce groupe vit bien, comme le veut l’expression même si, bien entendu, il est encore bien trop tôt pour vous assurer que ce sera le cas durant toute l’année" Avec un tel meneur d’hommes brassard autour du bras, l’exemple est donné dans le vestiaire et sur la pelouse.