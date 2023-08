Fabrice Milone (REAL): "Si on reste constant…"

La REAL fait rarement de vagues. Même quand le club voit la moitié de son noyau partir à l’entre-saison et qu’il transfère une petite quinzaine de joueurs pour remplacer les départs, le discours varie peu dans les travées du stade des Camomilles. Ce n’est pas l’entraîneur Fabrice Milone qui nous contredira, pas plus qu’il ne s’en plaindra. "Oui, beaucoup de nouveaux nous ont rejoints, mais je constate qu’ils font tous preuve d’une excellente mentalité. Bien entendu, il faudra voir comment la situation évolue lorsque nous connaîtrons des périodes un peu plus compliquées sportivement parlant, mais tous les voyants me semblent au vert."