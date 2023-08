Denis Dehaene (REAL): "Ce que nous jugions devoir faire a été fait"

Mais ce n’est certainement pas cette pointe d’incertitude qui va empêcher le maître des lieux de dormir. "Notre noyau est élargi et, selon moi, de qualité. Tout ce que nous estimions avoir à faire en termes de mercato, nous l’avons fait. Ceci dit, avec 18 équipes au départ, nous savons que le championnat sera long. Nous avons repris les entraînements dès le 13 juillet, soit il y a plus de cinq semaines. Cinq semaines, c’est long, je n’ai déjà plus l’impression d’être en début de saison. Vivement dans quelques semaines donc, quand nous pourrons mieux voir où réellement nous situer."

L’idée de faire mieux

Denis Dehaene s’attend à ce que son équipe évolue au sein d’une série fort relevée. "L’an passé, nous avions déjà un très bon groupe, mais nous avons signé une saison très moyenne au final. Et même trop moyenne, à mon goût." Pour rappel, après avoir longtemps lutté pour le gain de la première tranche, la REAL avait terminé l’exercice à une insipide douzième place. Le mentor attend ainsi mieux, beaucoup mieux.

Mais de là à rêver de nationale 1, il y a un pas qu’il ne franchira pas avant un bon bout de temps. "C’est bien trop flou pour en parler. Combien d’équipes de D1B wallonnes descendront ? Combien de montants de D2 vers cette D1 amateurs exclusivement francophone ? Puis, quelles vont être les conditions d’obtention de la licence ? Et, surtout, nos résultats sportifs feront-ils que nous devrons nous poser la question ? Je sais que beaucoup de clubs voient la réforme comme une opportunité. Moi, j’attends de voir."

Avant d’y songer, Denis aimerait bien voir un autre dossier avancer: celui des travaux – nécessaires –, notamment des vestiaires. "Rien n’a bougé depuis mai. Juillet et août ne sont pas des mois propices aux décisions politiques. On retapera sur le clou en septembre et il faudra que ça bouge." Voilà le conseil communal lessinois prévenu.