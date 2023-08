D2-D3 ACFF: ces équipes qui attendent Tournai, Acren, Belœil et Ath de pied ferme

Première indication en D2, la division des Tournaisiens et Acrenois, avec le nombre de rencontres maintenues ce week-end pour la première journée: seulement deux ! La Calamine recevra comme prévu La Louvière-Centre et Jette ira bien à Verlaine, mais pour le reste, c’est report au mercredi suivant ! La faute à la Coupe de Belgique qui occupera encore ces samedi et dimanche certains clubs, ce qui atteste de leur niveau. Si nos Camomilles et Sang et Or sont tombés au tour précédent face à des N1, d’autres ont signé la perf de sortir une équipe évoluant un échelon plus haut.

Montois largement plébiscités

C’est le cas de Mons qui a fait chuter Tirlemont, ce qui atteste que le champion de D3A sera à suivre de très près avec nos régionaux David Cardon et Clément Deschryver. Les Dragons de Dante Brogno sont d’ailleurs pointés par les coaches de la série comme les favoris. Comme neuf autres mentors, Fabrice Milone et Luigi Nasca mettent le RAEC en tête de liste !

Autre nom revenant régulièrement, celui de Rochefort qui est aussi toujours en lice en Coupe après s’être débarrassé de la N1 de Winkel. Le premier adversaire de Tournai – ce sera mercredi au Varenne ! – ne cache pas ses ambitions: "Je mettrais Rochefort dans le Top 5, prédit lui-même Jeffrey Rentmeister, coach de l’Union. La prochaine séparation de la N1 (NDLR: au niveau linguistique) a donné des envies de montée à beaucoup, nous compris !"

En éliminant la N1 de Cappelen, le Stade Verviétois, né de la fusion entre la D2 du Stade Disonois et la P2 de CS Verviers, montre qu’il faudra compter sur lui avec, à sa tête, Christophe Kinet, un habitué de la série. "On a envie d’être ambitieux. Réaliste aussi ! Il reste du taf pour rivaliser avec les meilleurs, car je vois de très bonnes équipes: Mons, La Louvière, Rochefort, Tournai, Tubize, Verlaine… Je n’annonce pas le maintien. Mais pas le titre non plus !"

Binche, Ganshoren, Rebecq, Hamoir, Meux et Warnant sont les autres larrons toujours en lice en Croky Cup. Parmi eux, il y a des ambitieux, dont Meux. "Le but, c’est le Top 5, même s’il y a une dizaine de candidats au podium", note le coach Laurent. D’autres sont moins loquaces ! "On va se battre pour la septième place", lance, tel un sioux, Stéphane Jaspart, coach de Warnant. "On devrait terminer en treizième position", prédit un Raphaël Miceli qui en sera à sa 11e saison à Hamoir.

Et les autres ? Binche va rester un os dur à croquer, comme La Louvière-Centre ! Après deux promotions et un passage de la P1 à la D2, La Calamine continue à nullement avoir froid aux yeux. Verlaine, avec Jonathan Legear sur le terrain et dans le staff, n’a gardé que onze joueurs en misant sur le renouvellement pour avancer. Sont annoncés comme un peu plus légers, sur le papier, Ganshoren, Jette et Stockay. C’est le gros point d’interrogation autour de l’Union Saint-Gilloise B. Il l’est moins autour des Brabançons de Tubize-Braine et de Rebecq, même si les sons de cloche divergent, les uns estimant ces clubs jouer les premiers rôles, les autres les voyant dans le dur.

Schaerbeek montré du doigt

En D3A, la journée d’ouverture sera un peu moins perturbée, seules trois équipes restant en course en Coupe. Impressionnant de par son organisation, Monceau a sorti Wellen, une solide D3 flandrienne. On monte d’un cran avec Onhaye qui a sorti Jette, une D2: "L’équipe est plus cohérente, mieux en place et arrive à maturité", note son coach Lionel Brouwaeys dont l’arme, qui n’est plus secrète, reste les phases arrêtées. On monte encore d’un cran avec Schaerbeek qui a battu la N1 de Heist. "Le Crossing, c’est le nouvel épouvantail de la série, comme l’était Mons la saison dernière, continue Lional Brouwaeys qui résume assez bien le ressenti de la majorité des coaches. Mais attention, il y a bien des équipes qui ont des atouts: Saint-Symphorien, Manage et Jodoigne, voire Braine."

Les deux premiers cités occupaient le Top 5 la saison dernière. Autant Manage semble prêt à récidiver, autant, pour les Symphorinois, c’est plus flou au regard du noyau revu totalement. Après deux années compliquées et décevantes, le RCS Brainois aspire à plus de sérénité. "Cela passe par différentes étapes: reprendre le plaisir, le leitmotiv, viser quelque chose puis essayer de monter à l’échelon supérieur dans les années à venir", résume le président brainois, Franco Mariella. Jodoigne aura sans doute besoin de temps, lui qui a gardé à peine huit joueurs.

Parmi les Brabançons, on a désormais aussi Perwez, champion en P2 et puis en P1. La passe de trois ? "On ne va pas s’emballer, tempère son président Stéphane Lacourt. On a voulu faire quelque chose de bien en cinq ans et on l’a fait en deux. On a été sous le feu des projecteurs, il est maintenant important de retomber les pieds sur terre." Autre promu, mais du Hainaut, Flénu devrait faire bonne figure dans sa nouvelle série. La découverte de la nationale, vu les qualités footballistiques présentes dans le groupe, devrait valoir à certains adversaires des joueurs de Philippe Venturoso une fameuse surprise.

Pour les autres opposants de Belœil et du Pays Vert, direction la province de Namur. Au-delà d’Onhaye vu comme l’outsider de Schaerbeek, allons crescendo avec les voisins, selon les ambitions affichées ! À Aische, Jérôme Patris aimerait jouer le haut du panier: "Le Top 5, ce serait top On va bosser par tranche de cinq matches pour y arriver." Après deux saisons en dents de scie, Tamines se voit à l’ombre des prétendants à ce Top 5. "Je ne veux pas parler de titre, assure Saïd Khalifa. On est en reconstruction, on a beaucoup de jeunes. Je vois plus cette saison comme une transition." La colonne de gauche, c’est ce que visera Ciney: "Honnêtement, on n’a pas de réel objectif, si ce n’est celui de se maintenir", dit Manu Rousselle.

Promu, Arquet aspire à s’installer durablement en nationale. "On a de quoi tenir la route en D3 mais on n’a pas d’autres ambitions que d’y rester", souligne le coprésident Michel Lecomte. Enfin, à Couvin, tout est neuf: joueurs, dirigeants et entraîneur ! À la barre du sportif désormais, Joël Van den Noortgate. "On a le potentiel pour se sauver", assure-t-il. Entre paroles et actes…