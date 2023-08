P4B: Houtaing trop rapidement surpris par le réalisme wodecquois

Retour gagnant pour Bruyelle

Les protégés d’Anthony Delplanque ont réussi leur entrée en matière dimanche en atomisant Quiévrain B. "En inscrivant notre premier but dès le coup d’envoi, on a vite été rassuré. Après ce bon début de match, on a continué à dominer notre sujet en prenant le large. On s’était bien préparé pour ce rendez-vous qu’on ne voulait pas rater. Malgré tout, il y a un bémol avec deux blessés. J’espère que ce n’est pas trop grave." Le week-end prochain, Bruyelle se rendra à Velaines B pour confirmer.

Direction Havinnes où la formation locale n’a pu éviter la défaite face à Molenbaix B, ténor annoncé comme un des grands favoris de la P4B. Les hommes d’Andy Dhondt n’ont pu faire mieux que de limiter la casse face à l’armada visiteuse. "En première mi-temps, on a bien tenu le coup, même si Molenbaix B s’était offert les plus belles occasions. À 0-0 au repos, tout restait possible, mais en face, c’était costaud. À mon avis, on a joué face à un favori. Pour nous, rien n’est mal fait, on aura l’occasion de se reprendre même si le déplacement à Wodecq du week-end prochain ne s’annonce pas si facile que ça", conclut l’entraîneur havinnois qui a encore une belle marge de progression avec son équipe.