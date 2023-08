P3A: tous deux vainqueurs, le FC Tournai B et Bléharies en confiance

Le derby pour Bléharies

Dans l’entité de Brunehaut, le derby entre Rongy et Bléharies tombait déjà ce dimanche et ce sont les visiteurs qui ont réalisé la bonne opération grâce çà un quadruplé d’Antonin Marghem qui a bien sûr ravi son coach Frédéric Remson: "C’est idéal pour se mettre en confiance pour la suite de la saison. Cette victoire montre aussi qu’on a bien travaillé cet été, mais il faut désormais essayer d’enchaîner par une deuxième victoire ce dimanche contre Péruwelz B, une équipe qui doit normalement jouer le haut du classement et qui bénéficiera peut-être de renforts de son équipe A de P1."

Le coach des Jaune et Bleu sait que son équipe devra encore améliorer des détails: "La consigne de jouer haut et d’empêcher Rongy de progresser a très bien été suivie, mais les quelques minutes de relâchement ont été sanctionnées pas un but encaissé. Il nous reste du temps pour progresser et on ne va pas se mettre de pression inutilement, le groupe étant bien décidé de prendre les choses match par match sans se fixer de gros objectifs."