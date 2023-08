P3A: la reprise idéale pour la Montkainoise

Si tous les favoris n’ont pas répondu à l’attente lors de cette ouverture, le coach kainois se réjouit d’aller disputer un premier sommet dimanche prochain sur le terrain du Risquons-Tout: "On se méfie des promus qui ont pris trois points précieux à Estaimbourg et commencent bien leur saison, mais nous sommes bien conscients que beaucoup d’équipes ne sont pas encore au top de leur forme, qu’il reste beaucoup de travail et qu’il faudra attendre six ou sept semaines pour voir les premières tendances se dessiner. Velaines avait fait de gros transferts, mais s’est fait surprendre par l’Union où Jean-Marie Sainthuile a également pu compter sur des renforts intéressants et a bien joué le coup, s’appuyant sur des contres. Chapeau à lui !"

Les Kainois savourent également le succès de leur équipe de P4 qui, sans le moindre apport de l’équipe première, est allée chercher trois points au Risquons-Tout B. Le meilleur risque donc seulement d’arriver pour les Tournaisiens.

Malgré neuf absents

En s’imposant à Estaimbourg B, le Risquons-Tout a parfaitement réussi son retour dans la série de P3A au terme d’un match globalement bien sifflé par Monsieur Notarrigo qui a toutefois été gentil avec les visiteurs en ne voyant pas un hors-jeu flagrant sur le troisième but mis par les Mouscronnois. "C’est vrai, mais l’un des deux penaltys sifflés en faveur d’Estaimbourg était assez léger, plaisante Steve Herssens qui a parfaitement dirigé ses troupes vers la victoire. On espérait les trois points, mais nous savions qu’avec neuf absents, ce serait quand même encore assez compliqué. D’ailleurs, certains de nos joueurs étaient très justes sur le plan physique, mais je ne disposais pas du banc pour remplacer tout le monde. Ceci dit, on va récupérer du monde cette semaine et faire quelques réglages ce jeudi lors de notre match de préparation face à Voormezele."

Steve Herssens entend profiter d’une concurrence accrue pour accueillir, ce week-end, la Montkainoise tout en insistant sur l’engagement de ses joueurs qui ont su faire la différence, face à Estaimbourg, en allant gagner leurs duels après la pause.