P2A: Mouscron, la route aux œufs d’or…

Mouscron, en cador…

Le Stade Mouscronnois a, lui aussi, ouvert le bal de belle manière surtout que l’adversaire se nommait Enghien qui n’est pas n’importe qui: "On réussit à ouvrir le score contre le cours du jeu ; on a tenu tête à l’adversaire pendant un moment, mais il était un cran au-dessus, admet sportivement Matthew Verhaeren. Mouscron possède quelques anciens joueurs professionnels dont l’expérience est… précieuse ! Ajoutez de bons jeunes qui raffolent de leur grand synthétique et le goal lunaire qu’on prend à la 43e avec un ballon en pleine lucarne, ce n’était pas le bon timing. Même si l’adversaire a pris le dessus après le repos, je suis satisfait de notre prestation. Le Stade aura mieux géré ses temps forts et faibles."

Pièges évités

Harchies-Bernissart espérait secrètement embêter Estaimbourg: "Nos adversaires y sont parvenus l’espace de dix minutes en exerçant une belle pression et en s’appuyant sur le duo Nis-Gallo toujours à surveiller, convient Corentin Douterlungne, mais j’ai senti dans nos rangs une maîtrise que je n’avais plus connue depuis longtemps. L’an passé aussi, on dominait, mais il y avait toujours un petit moment de panique ou d’égarement qui nous desservait. Pas de ça ici. On a fait les bonnes courses, on s’est approprié le ballon. Au plus on le possède, au moins on se fatigue. Je suis content de cette sérénité après un match en Coupe à Taintignies qui n’avait pas répondu aux attentes. Les joueurs ont tourné le bon bouton, celui du mode championnat."

Luingne non plus n’a pas trébuché devant le Pays Blanc B: "Mais on est passé de peu à côté de quelque chose d’inespéré, râle un peu Alex Depraetere. Les joueurs étaient à la fois fiers et déçus. On n’a pas eu le petit brin de chance alors que je m’attendais à mieux de la part de Luingne. Le tournant du match aura été le penalty loupé par notre capitaine à 20 minutes du terme. On inscrit un but contre notre camp. À la pause, j’ai dit qu’il y avait de la place. On a modifié le système en jouant avec deux attaquants. La prestation du jeune Chavalle est à souligner."

On finit avec les succès d’Obigies – à Isières ! – et de Templeuve – à la maison face à Ellezelles avec une victoire qui est tombée sur le tard –, pour illustrer le feu d’artifice mouscronnois et alentours.