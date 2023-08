P2A: Esplechin et Wiers, les bonnes surprises du chef !

"J’avais dit que le moindre point pris jusqu’au 15 septembre serait du bonus parce qu’on entame presque la préparation. Et pourtant, le résultat de ce week-end reste frustrant, mais est encourageant." Alors qu’une dégelée avait été prévue par certains, les troupes d’Anthony Szulda sont parvenues à chauffer l’ambiance: "Après l’ouverture du score et l’exclusion de Fasciaux dans le premier quart d’heure, le public a cru qu’on allait gagner, mais je savais bien qu’en face il y avait des jeun es affûtés physiquement. Notre tort aura été d’être attentistes après le but d’ouverture, mais la fatigue amenant un manque de lucidité explique cela. Et paradoxalement, on était mieux que la REAL lors du dernier quart d’heure, on s’est forgé trois possibilités énormes." Ce résultat, qui sonne comme un petit miracle, le coach l’explique: "Par la connaissance du groupe et réciproquement, une équipe qui veut y arriver mais sait qu’il faudra travailler…"