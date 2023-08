Au, Tournoi de Sirault, Kerksken n’a pas tremblé, Thieulain et Isières ont pioché !

En se sortant la veille sans devoir trop forcer de leur éliminatoire face à Maubeuge et Mont-Gauthier, on se disait sans trop se tromper que les Thieulinois avaient fait une bonne partie du chemin vers un nouveau succès au Maurice de Sirault. Encore un peu plus après le tirage au sort des demi-finales de ce mardi: Sirault-Thieulain et Kerksken-Isières ! S’il avait fallu miser sur une lutte serrée, c’est bien sur la deuxième affiche proposés que chacun aurait mis une pièce pour s’assurer d’un petit gain sympathique. Sauf qu’à la surprise générale, c’est le contraire qui s’est passé sur la place de Sirault où l’équipe locale a déjoué tous les pronostics dans le duel des leaders. En tête de la N2, les Siraultois ont réussi un fameux tour de force, privant ainsi le champion de Belgique en titre et leader autoritaire de la N1 de la place de finaliste.

Course-poursuite

Une énorme performance au terme d’une rencontre qui a été serrée du début à la fin ! Mené 0-1, Thieulain passait devant à 2-1, avant d’être rejoint à 2-2. Le jeu de la course-poursuite était à l’ordre du jour jusqu’à quatre partout ! C’était alors au tour de Sirault de prendre plus les choses en mains et faire courir son adversaire après le score: 4-5, 5-5, 5-6 et 6-6 ! Le jeu décisif voyait le favori du jour se placer devant mais, là aussi, Sirault ne lâchait rien du tout, montrant une détermination à toutes épreuves, égalisant 40 à 2 avant de remporter le quinze décisif qui matérialisait l’élimination des Jaune et Noir qui, déçus, assistaient à la démonstration de Kerksken dans la seconde demi-finale.

Il était en effet écrit que ce ne serait pas trop une édition du Maurice propice à la Wallonie picarde, Isières ne faisant pas le poids face aux Alostois. Le score de 7-1 donnait à lui seul un aperçu de la très nette domination des Michiels Boys. "Ils avaient consigne de l’organisation de rattraper le temps perdu lors de la première lutte de la journée", rigolait-on parmi les spectateurs.

Un public qui, vu l’abondante dépense d’énergie de Sirault face à Thieulain et vu la promenade de Kerksken contre Isières, imaginait une finale à sens unique. L’entame était néanmoins une nouvelle fois contraire à toutes les prévisions. Si Sam Brassart et ses équipiers filaient à 2-0, Virgile Verset et les siens réagissaient promptement: 2-2 ! Et ils menaient même 2-3 avant de céder sous le poids de la régularité de son opposant, son légendaire point fort. Une victoire 7-3 pour inscrire à nouveau son nom au palmarès. Il s’agit de la huitième fois. Un retour aux affaires après avoir fait chou blanc depuis 2016.