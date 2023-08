Un début de championnat postposé pour Acren et Tournai, Coupe oblige

Le foot entre frangins

Arrivé cet été en provenance d’Appelterre pour rejoindre, à la REAL, son petit frère Alec, qui a, lui, intégré le noyau A après une saison en P2. "Avec Appelterre, je n’ai pas trop joué la saison dernière et je suis très content d’avoir rejoint mon petit frère à Deux-Acren, où j’ai été très bien accueilli. J’ai disputé 92 minutes ce dimanche et je me sens dès lors prêt à entamer le championnat, après une préparation idéale en tous points. On a beaucoup bossé et j’espère qu’on en récoltera vite les fruits."

Très vite, peut-être, mais en tous les cas pas ce prochain dimanche. Au contraire de la REAL, Warnant s’est qualifié pour le tour suivant et disputera donc le cinquième tour de la Coupe ce week-end plutôt que son premier match de championnat. Cette rencontre est donc postposée à mercredi prochain. Les Acrenois disposent de la sorte de quelques jours de plus pour préparer leur championnat, même si, sur ce qu’ils ont montré dimanche, ils n’en ont pas réellement besoin, leur prestation ayant été de qualité.

Des petits détails qui tuent

Un report du début de championnat sera aussi d’actualité à Tournai, Rochefort, son adversaire de la première journée, ayant signé l’exploit de sortir Winkel en Coupe après les tirs au but. De leur côté, les Tournaisiens n’ont pas à rougir de leur revers 3-0 à Visé ; ils auraient au moins mérité un but pour relancer le suspense qui leur a été refusé à plusieurs reprises – deux fois la transversale et de grosses possibilités galvaudées de la tête et du pied par Destrain et Ba. Qu’importe, l’essentiel débute avec les trois coups – ce sera donc finalement le mercredi 30 ! Des regrets malgré tout ? "Quand même un peu !, avouait Maxime Calon . Car on s’est créé des occasions en deuxième période en rivalisant avec une équipe de niveau supérieur. On doit considérer cette rencontre comme une belle expérience. Le positif est qu’on a déstabilisé le bloc de Visé, le négatif, c’est de ne pas avoir marqué, la première fois en préparation face à des adversaires de notre calibre."

Pierre Strobbe insistait sur la différence entre les deux mi-temps avec les changements apportés par le coach: "Il n’a manqué que le but pour espérer mais on a vu autre chose. Réduit à dix, Visé aurait peut-être craqué si nous avions réussi à réduire le score. Pas question de jeter la pierre à quiconque, on est une équipe. Si on n’est pas tous au top, on connaît des difficultés. La différence s’est faite dans le réalisme et Visé a fait merveille dans ce domaine."

Le médian est, en tout cas, en train de sacrément marquer son territoire: "Quand un club vient vous chercher, ça reste toujours flatteur. Je connaissais Valentin Dassonville, je suis content de mon intégration. Sur et hors du terrain, le coach me fait confiance, ça compte !"

Belœil patientera aussi…

Si nos deux représentants de D2 attendront le milieu de la semaine prochaine pour connaître leurs débuts en championnat, ce sera aussi le cas de Belœil en D3, Schaerbeek, où il devait se rendre dimanche, ayant réalisé la grosse perf' de sortir Heist, une N1. Par contre, le Pays Vert se déplacera à Saint-Symphorien ce samedi à 20 h, son adversaire ayant été sorti très tôt de la compétition par le Pays Blanc. Pour le club d’Ath, l’élimination n’est arrivée que ce dernier week-end, des œuvres de la N1 de Hoogstraten qui a dû recourir à la séance cruelle des tirs au but pour se sortir du piège de son adversaire qui joue pourtant deux divisions plus bas.

La défaite concédée après 120 minutes laissait même des regrets au Pays Vert. "Parce que dans les prolongations, on sentait qu’en face, ils étaient cuits et qu’on prenait l’avantage dans le milieu du jeu, notait le buteur du jour Quentin Hospied qui était le premier surpris de devoir jouer une demi-heure en plus. On pensait qu’on tirait les tirs au but directement après 90 minutes, comme lors des tours précédents (rires)… On a galopé encore un peu plus. Pas plus mal avant le championnat même s’il faudra récupérer."