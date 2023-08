Coupe de Belgique: la marche était trop haute pour les Gazelles athoises

Encore un peu et Sven Leleux aurait eu besoin de son assistante-coach Sandrine Van Herzeele pour compter les buts inscrits par son adversaire qui s’est toutefois arrêté à dix ! Pour son deuxième tour de Coupe de Belgique, le Pays Vert féminin savait que la mission serait archi-compliquée face à Moldavo, pensionnaire de nationale 1. Pour le champion sortant de la P1 hennuyère, amené à se produire dans la nouvelle série interprovinciale cette saison, ça l’a été ! Après dix minutes, Everaet avait déjà dû se retourner trois fois. Elle encaissait encore à deux reprises avant de céder le relais dans les buts à Deboutez qui devait supporter la même addition. "La marche était juste trop haute pour nous, reconnaissait la T2 athoise Sandrine Van Herzeele, arrivée de Charleroi pour épaule Sven Leleux. Après dix ans à penser H24 au foot, j’aime bien ce rôle plus en retrait qui permet de lever un peu le pied. On se partage les tâches et comme Sven est très cool, ça me va bien." La préparation des Gazelles se poursuivra sans la Coupe – amical entre autres ce mercredi à La Louvière – avant la reprise du championnat IP qui va se dérouler le samedi 9 septembre (17 h 30) à Auderghem.