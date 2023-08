ACRHO: Victor Vico est aussi devenu le roi des Collines

Classé dixième, Gérard Monticelli, le deuxième V1, a couvert la distance en 44.23. Il est suivi par deux vétérans 2, Claude Van Strijdonck est onzième en 44.34, et Grégory Billet est douzième classé dans un temps de 45.06.

Côté féminin, arrivée 44e en 50.13 (4.22 au kilomètre), Zoé Lumen est la première dame. Suivie à sept secondes par une Catherine Dujardin, 46e, en 50.20, et Marjorie Murez, 80e, et première aînée 2, en 54.39. On trouve encore dans le Top 100: 87e, Marie Lacroix, en 54.55, et 98e, Camille Deleruelle dans le temps de 56.32.

Jonathan Trifin, leader actuel

Après Wodecq, soit 24 épreuves en 2023, 345 concurrents sont actuellement classés au général où Jonathan Trifin est actuellement en tête, avec 93 003 points, devant Louis Bralion, 92 195, et Frédéric Dequin, 88 677.

Suivent Emmanuel Demuynck avec ses 86 684 points et Jo Van Den Brulle avec 86 410. On trouve encore dans le Top 10, Corentin Campener, 6e, Frédéric Portante, Philippe Waneukem, Victor Vico et Grégory Billet, premier V2. Classé, actuellement, 44e, Serge Debaisieux est le premier V3. Classé 58e, Michel Decock mène en V4.

Du côté féminin, les aînées 1 dominent les débats. Virginie Dujardin est actuellement 18e, Mireille Duquenne occupe la 26e position. Catherine Dujardin, la 33e ! Suivie d’Auxanne Dujardin, 37e et première de la catégorie des dames pour le moment.

Semi-marathon d’Hérinnes

L’une des longues distances se déroulera dimanche à 9 h 30 au départ (et à l’arrivée) de la place d’Hérinnes avec le semi-marathon. Pour les formalités (inscription, remise des prix): la salle R. Lefebvre, place d’Hérinnes, dès 8 h. Pour rejoindre la place d’Hérinnes, vu les travaux sur la chaussée d’Audenarde, suivre les itinéraires de déviation par Warcoing. Les infos auprès de Thierry Marquant (0475/48.74.97) ou Philippe Ergo (0470/65.66.20).