Premier match difficile pour l’Union B qui a pris trop rapidement un but, menée en effet après 120 secondes. Peu après, Hensies doublait la mise: 2-0 à la 10e. Et le marquoir s’actionnait encore avant le repos pour le 3-0: dur, dur ! Une réaction visiteuse se faisait sentir après la pause, Olivier réduisant l’écart (3-1), après deux minutes de jeu en seconde période. On se disait un scénario inverse au premier thème possible mais Hensies B fermait la boutique et profitait des derniers instants du duel pour rendre le score trop lourd de deux nouveaux goals aux 88e et 90e minutes.

Quiévrain – Wiers B 1-1

Un match serré entre Quiévrain et Wiers qui est allé chercher au final le point du partage alors qu’il était rentré au vestiaire avec un avantage qui a été glané en toute fin de période, des œuvres de Huon à la 44e minute. Mais les locaux ne désiraient pas commencer par un revers et égalisaient à un quart d’heure du terme.

Pommerœul B – Vacresse B 1-5

Bien que jouant à domicile, les Rouges ne sont pas bien rentrés dans la partie, concédant le 0-1 après quelques minutes. Peu après la 20e, Vacresse faisait 0-2 et signait même le 0-3 juste avant le repos. Mais Decamk passait tout de suite par là et atténuait à 1-3 avant la pause. Pommerœul gardait de la sorte un espoir de renverser le match en seconde période mais les locaux se faisaient encore surprendre à deux reprises et laissaient filer leur première sortie en championnat de cette saison.

Meslin GM B – Soignies B 0-7

L’après-midi aura été compliqué pour les Meslinois qui ont subi les assaut d’une équipe sonégienne qui a trouvé le chemin des filets à sept reprises, prenant ainsi l’avantage au quart d’heure pour doubler les chiffres 20 minutes plus tard et rentrer avec une avance confortable de trois buts au repos avec le 3-0 à la 44e. Le retour des vestiaires voyait les visiteurs insister: 4-0 à la 52e et 5-0 à la 56e. Tout était alors dit et les deux derniers goals tombés dans l’ultime quart d’heure ne venaient que saler l’addition meslinoise.

Vaudignies – SO Elouges 2-1

Jouée à 17 heures, la rencontre entre Vaudignies et Sainte-Odile Elouges a tenu en haleine ses spectateurs, le résultat étant serré. En milieu de première période, c’est Kostenko qui se chargeait d’alimenter en premier le marquoir en faveur des joueurs locaux (1-0). Mais Schouten égalisait juste avant le repos. Tout était à refaire pour les Vaudigniens qui y retournaient volontiers, mettant le but du succès par Bergeret à la 70e.