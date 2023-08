À la 10e, l’assist de L. Decruyenaere permet à Bausier d’ouvrir la marque. Cinq minutes plus tard, Bausier lui rend la politesse pour doubler le score. À la demi-heure, M. Bray lance Kurunczi pour le 3-0. Supérieur, notamment dans l’entrejeu, St Jean parvient à plier le match définitivement peu avant le repos sur un coup franc botté par Bausier. À l’heure, Templeuve a l’occasion de sauver l’honneur sur penalty ; Allard en décidera autrement. Beau premier succès pour St Jean.

Néchin B – Havinnes 3-0

Un penalty transformé par De Groote met rapidement les locaux aux commandes. Ce dernier récidive pour le doublé et c’est Ergo qui se charge d’alourdir la marque à la demi-heure (3-0). À la reprise, le gardien local Hempte se montre attentif sur deux occasions. Après ces deux alertes sans conséquence, Néchin parvient à gérer son avance jusqu’au bout.

Obigies B – Hérinnes 3-1

Le premier quart d’heure se joue sous le signe de l’équipe avec une équipe visiteuse qui n’hésite pas à mettre le nez à la fenêtre. À la 20e, un penalty indiscutable permet à Cauvin de déflorer la marque. Dix minutes plus tard, Joseph fait 2-0. Et juste avant le retour aux vestiaires, Cauvin inscrit le troisième but local. À l’heure, Baussart relance l’intérêt de la partie. Espoir sans suite pour les visiteurs qui s’inclinent logiquement. Mention spéciale aux locaux qui ont répondu présent malgré une préparation estivale difficile, ainsi qu’à l’arbitre proposé par l’équipe visiteuse qui a été impartial.

Taintignies B – US Mouscron 2-3

Après une première demi-heure partagée, les visiteurs trouvent l’ouverture sur coup franc imparable botté par Abukwaik. À la reprise, Hapiot sert idéalement Dangremont qui égalise. Taintignies prend le dessus mais se fait punir deux fois, coup sur coup, par Delepaul et Atanso sur penalty (1-3). À quelques minutes du terme, Dangremont relance l’espoir local sur penalty, trop tard cependant pour espérer mieux. Une prestation encourageante des jeunes locaux.

Bléharies B – Rumes LG 1-12

Démonstration de force des Rumois qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Au repos, le marquoir affichait 0-4 avec un triplé de Henry et un but signé Charlet. Sur le velours, Rumes déroule après le repos par G. Ogé à quatre reprises, Santy, Planquaert et Dufrenne. Côté local, c’est Grulois qui se sera chargé de sauver l’honneur de ses couleurs.

Herseaux B – Etoilés Ere B 4-2

En menant 0-2 à la demi-heure par Dendauw et Plume sur penalty, Ere pensait peut-être avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur la réaction locale. À la 42e, Derynck relançait l’intérêt du match. Après avoir tenu la dragée haute en première période, les visiteurs vont totalement s’écrouler après les citrons et permettre aux locaux de renverser la vapeur par Sadaune et Falcao à deux reprises (4-2). Victoire logique d’une équipe locale en meilleure condition physique que les Étoilés.

Risquons-Tout B – Montkain. B 4-5

Le doublé de Lasalle permet aux Kainois de mener 0-2 au quart d’heure. Deux autobuts et un goal de Mederbel relancent les Hurlus avant le repos. En seconde armure, Lasalle, Moulin et Steuve font passer le marquoir à 3-5. La messe est dite et ce n’est pas le but tardif de Gadeyne qui changera la donne. Risquons-Tout a offert beaucoup trop de cadeaux à son adversaire lors de cette journée inaugurale pour espérer l’emporter.