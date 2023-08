Les visiteurs prennent d’emblée les devants, Sidibe profitant d’une perte de balle en défense pour surmonter le gardien à la 2e. À la 7e, un coup franc du local Bourichon heurte l’équerre. Delbecq chauffe ses gants sur un envoi de Chelbi, juste avant que Bourichon bénéficie d’un coup de réparation qu’il s’empresse de convertir et égaliser. Velaines se porte à l’attaque en seconde période, mais Delbecq, fort à son affaire, s’interpose avec brio à trois reprises. À dix minutes du terme, les visiteurs forcent un coup de réparation que Dubart transforme. En dépit de nouvelles opportunités de Bourichon et Devos, le score en restera là

Estaimbourg B – Risquons-Tout 2-3

Après 18 secondes, Guerar avait fait sauter le verrou local. Estaimbourg se reprend et se crée deux belles opportunités. À la 18e, Saint-Léger est arrêté dans le rectangle, Peters s’y reprend à deux fois pour égaliser sur le penalty accordé. À la 35e, Thammavongsa trouve Guerar qui remet les visiteurs aux commandes. Estaimbourg joue mieux après la pause et égalise à l’heure de jeu par Peters qui transforme le coup de réparation accordé pour une faute de main. À la 85e, sur un rare contre du Risquons-Tout, Dubrulle porte les chiffres définitifs à 2-3.

Péruwelz B – Taintignies 1-4

Après une occasion en faveur du local Lionaise, Menet ouvre la marque à la 15e en profitant d’un long ballon suivi d’une remise en retrait. À la 25e, Comblé se crée une jolie opportunité qu’il rate. Il est plus heureux à la 30e et double le score suite à un coup franc anodin que Pottiez dévie vers lui. À la 69e, un long ballon à nouveau mal négocié permet à Comblé de faire 0-3. À la 73e, Surmont, le gardien local, donne un coup franc du milieu de terrain qui fait un bond devant le gardien avant de le surmonter, c’est 1-3. Dorchies fixera les chiffres à la 88e.

Rongy – Bléharies 1-4

Marghem ouvre le score à la 5e suite à une erreur défensive. Rongy a bien du mal à rentrer dans la rencontre. Marghem en profite pour doubler les chiffres à la 20e. À la 38e, une combinaison entre Martinache et Bourgeois est transformée en but par le premier cité (1-3). À la reprise, Rongy domine de manière fébrile, tandis que Bléharies ferme le jeu. Marghem, toujours lui, portera la marque finale à 1-4.

Béclers – Pays Vert B 0-1

Les visiteurs vont imprimer un tempo très vigoureux durant les vingt premières minutes. Ils vont d’ailleurs ouvrir la marque à la 18e par Esakwa-Isa. Béclers va équilibrer les échanges, Thonnard, Chotin se créant les plus belles occasions. Après la pause, Béclers impose son jeu. Les tirs de Chotin et Kozic manquent toutefois encore de précision. C’est d’ailleurs ce manque de justesse qui est la principale raison de la défaite de ce jour.

FC Tournai B – Biévène 1-0

Les locaux entament les débats de la meilleure manière et une combinaison entre Khiyali et Laouadi permet à ce dernier d’ouvrir la marque à la 8e. Vandenbogaerde aurait pu doubler la mise mais son envoi percute le piquet. Biévène n’est pas en reste et se montre également dangereux. Il en sera de même lors de la seconde période qui verra les locaux trembler jusqu’au bout face aux réactions adverses.

Montkainoise – Luingne B 5-3

Luingne B applique un pressing très haut et surprend son hôte par Dupont dès la 10e. À la 18e, Rawagh égalise. Les locaux prennent l’ascendant. Rawagh isole Essoufi qui est stoppé fautivement. Chamart se charge du péno justement accordé. Toujours à fêter le but et inattentifs, les Montagnards se font rejoindre au marquoir dans la minute suivante par Dupont qui profite d’un service de Catteaux. C’est 2-2 à la pause. À la 60e, Chamart isole Lefebvre dont la reprise de volée fait mouche. Une faute est ensuite commise sur Rawagh dans le rectangle et Lefebvre fait 4-2. Un relais Mexence-Hiroux arrive chez Mention qui termine l’action de la tête. Un ultime relâchement débouche sur un penalty que Catteaux transformera.

Escanaffles – Thumaide 3-2

Thumaide déflore la marque au quart d’heure par Delbecq. Rowie, de la tête, est à la réception d’un coup franc au second poteau pour égaliser. À la 40e, Hempte met les locaux devant. À la 53e, Dormont sert Rowie qui fait 3-1. Taquet va fixer inutilement les chiffres à 3-2 en fin de rencontre.