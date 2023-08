Chaque équipe aura dominé le temps d’une mi-temps. "On fait une bonne entame de match avec un bon pressing et en jouant dans leur camp", précisait Giovanni Seynhaeve. Dès la 13e, suite à une combinaison sur l’aile gauche conclue par un centre de Derzelle, les locaux ouvrent le score par un autobut de Schieja, qui ne peut sauver l’action. "À la pause tout le monde était positif et le mot d’ordre était de continuer de la même manière. Mais je n’ai pas reconnu mon équipe en seconde période", continue le T1 luingnois. Luingne recule alors que le Pays Blanc monopolise le cuir et prend confiance. Blancquart trouvera cependant le poteau avant que Dupont ne stoppe la tentative de Rjillo sur un penalty obtenu suite à une poussée de Harduin. Finalement Lebsir déborde et centre pour M. Dupont qui est accroché dans le rectangle. Vercruysse se chargera du 2-0. "On débute bien par une victoire même si on doit encore progresser."

Harchies-Bern. – Estaimbourg 0-2

Après cinq premières minutes où les Iguanodons poussent vers l’avant, avec notamment une belle frappe de R. Nis, Estaimbourg prend le dessus. "Un peu déçu car ce n’était pas le match voulu, lâche Jean-Charles Fabrel. Mais notre adversaire a été plus intelligent, a mieux attaqué et défendu alors que nous n’avons pas fait les très bons choix." Le RACE se procure de belles occasions via Delloye et Devianne avant d’ouvrir le score par Dubrulle sur un coup-franc de Delval donné au premier poteau. Dans la foulée, Devianne fait le 0-2 sans trembler sur une belle passe de Karangwa. Les visiteurs manquent cependant de tuer le match lors de la première mi-temps, Rousseau sortant vainqueur de son face-à-face avec Dubrulle bien isolé par De Vos. "Le milieu adverse nous a causé de gros problèmes." En deuxième mi-temps, aucun goal n’est inscrit malgré une opportunité de chaque côté: Devianne d’un tir excentré dans le rectangle, Gallo, pourtant bien placé, d’un tir au-dessus.

Stade Mouscron – Enghien 3-1

"Notre début de match n’était pas le meilleur avec de la nervosité. Face à un Enghien en 4-4-2 agressif, avec un bloc bas et de bons coulissements, qui a fait une super-première mi-temps", avance Julian Depoorter. Après une perte de balle mouscronnoise dans le milieu de terrain, Vega hérite du cuir et s’y prend à deux fois pour faire le 0-1. Mais Yakassongo égalise d’une frappe depuis la gauche dans la lucarne opposée pour remettre les locaux dans le match. "Après la pause, on a été plus rapide et plus juste aussi alors qu’Enghien n’a pas su se réorganiser comme il faut." Seignez d’abord, puis Seignez de nouveau sur un centre de Quique donnent au score son allure finale. "Après le 2-1 Enghien a poussé mais plutôt stérilement. Ce ne sera en tout cas pas une équipe facile à battre."

Wiers – Anvaing 3-2

Avec un ballon du match offert par le président du CPAS de Péruwelz, Georges Hocq, Wiers ouvre la marque par une retournée d’Altruy sur un centre de Decobecq. "On a eu une bonne maîtrise durant la première mi-temps, assène Bryan Losterman. Mais on a gaspillé un peu et on aurait pu en mettre au moins un de plus." En seconde période, les Wiersiens reculent et sur un moment de flottement vont permettre à Anvaing d’égaliser par Descamps de la tête sur corner, avant que Velghe ne fasse 1-2 d’une frappe dans la lucarne. "Les quatre changements ont été payants, tant dans le jeu que dans l’impact, détaille le coach local. On a pris l’ascendant au moment de l’égalisation avec quelques occasions." Tondreau hérite d’un penalty qu’il transforme lui-même après un beau dribble dans la surface. L’attaquant lancera Beugnies en profondeur à la 80e pour figer le score.

Isières – Obigies 1-3

"Le score est trop forcé à mon goût, lâche directement Johan Devos. À 1-1, on rate trois face-à-face. Le partage aurait été plus logique mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes." Obigies entame bien la partie et fait mal à son adversaire avec des transversales et des un contre un sur les flancs. À la 15e, Elicaste fait 0-1. Isières réagit rapidement sur corner grâce à une talonnade de Diatta. "Mais Obigies était mieux à ce moment-là, nous a fait courir et a eu des occasions par Samyn et Elicaste. On a eu notre temps fort durant le premier quart d’heure de la seconde période." Mais sur un corner bêtement concédé, Samyn marque de la tête depuis la deuxième zone. Bricmaan aurait pu égaliser mais son tir passe de peu au-dessus. Finalement, Leclercq fait 1-3 sur penalty à la 94e minute. "Avec leur expérience, ils ont puni les manquements de notre jeunesse", conclut le coach des jaunes et bleus.

Étoilés Ere – Herseaux 1-8

"On a joué pendant 15 minutes, en menant à ce moment-là méritoirement 1-0 sur un penalty de Ghiselin. Mais par la suite les individus n’ont plus pensé au collectif, regrette Julien Collie. On s’est pris une claque dès le premier match, c’est peut-être le meilleur moment car ça ne peut pas casser une bonne dynamique qu’on se serait créée. Mais à part dire qu’à ça n’aurait pas pu être pire… il n’y a pas grand-chose à détailler sur ce match". Herseaux égalise à la 13e par Marti, avant de mener 1-3 à la pause grâce à Schembri et Debailleul. Les cinq autres buts étant signés par Mezzina, à deux reprises, Debailleul et Faria par deux fois. "Et encore, Liénard a stoppé un penalty en première période. C’était le Herseaux que l’on connaît, avec du beau jeu, de la vivacité et des mouvements."

Templeuve – Ellezelles 2-1

Pendant la première demi-heure, il n’y avait que Templeuve sur le terrain. "Ellezelles était un peu tendu pour son premier match en P2", explique Jean-Do Vessié. À la 40e, Van Cauter donne l’avance à ses couleurs. "Mais on encaisse à peine une minute plus tard. Par un manque de concentration on défend mal sur une touche et Moreau égalise, peste le T1 templeuvois. En deuxième période, on n’a pas vu de bon match de la part des deux équipes, avec des occasions galvaudées." À la 55e minute, Roland effectue tout de même une sortie prépondérante sur Neukermans, alors que Marlier sort deux très beaux arrêts sur phases arrêtées. La délivrance viendra finalement d’une phase arrêtée de Carette pour Delacroix à la 87e. "On mérite la victoire car on a obtenu dans l’ensemble plus d’opportunités, même si Ellezelles aurait pu repartir avec un point dans la sacoche. Mais on ne peut être satisfait et on doit encore travailler."

Esplechin – REAL B 2-2

"On a su tirer notre épingle du jeu malgré une équipe qui était déforcée à 50%. Les joueurs présents ont fait preuve d’une incroyable combativité, pouvait se satisfaire Francis Bury, le CQ esplechinois. On nous annonçait perdant avec quatre ou cinq buts contre. Le nul est donc positif mais reste un peu amer car je pense qu’on méritait mieux." Esplechin prenait les commandes grâce à Planque qui reprend un centre d’un tir croisé. La REAL est rapidement réduite à dix au quart d’heure avec l’exclusion de Fasciaux mais parvient à égaliser via Danzo. En deuxième période, Planque score à nouveau, d’un lob des 35 mètres. Mais les visiteurs reviennent à deux partout par Danzo sur contre-attaque, après une perte de balle du défenseur qui tente de dribbler au lieu de dégager. "On a quasiment dominé toute cette deuxième mi-temps, notre gardien n’ayant pas eu un arrêt à faire. Face à une équipe très fair-play, on a encore bénéficié de deux franches occasions dans les 10 dernières minutes. Avec un très bon arbitrage à souligner."