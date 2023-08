P1: le promu néchinois a totalement endormi le favori molenbaisienne

Très belle assistance dimanche soir à Molenbaix pour ce premier derby de la saison faisant suite à un magnifique week-end local destiné à la jeunesse avec un tournoi international U8-U9 qui a ravi organisateurs et spectateurs.

Malheureusement, le spectacle tarde à poindre le bout de son nez. Dans la partie, il n’y a aucun rythme, encore moins d’occasions pendant un premier quart d’heure dédié à la farniente. Il faut attendre un premier essai non cadré signé Rawash pour réveiller quelque peu l’assistance.

Une banderille initiale locale qui donne des idées aux promus néchinois… Comere est lancé dans l’axe mais il loupe complètement son essai face à Fernez. Les visiteurs insistent encore: Sakanoko se heurte au portier, Dahamni voyant sa reprise repoussée sur la ligne par Rei ! Cherifi semble être le seul à vouloir sonner l’hallali mais ses deux essais ne sont pas cadrés. Le dernier mot restera néchinois avec un coup-franc de Pirollo dévié en corner et rasant le montant.

Frédéric Debaisieux n’est pas satisfait et opère trois changements dont celui de Delneste touché en première période. Un choix d’abord inopérant car le coup-franc de Lecoustre est repris victorieusement du front par Sakanoko (0-1) ! Néchin se replie et attend calmement pour mener ses contres, comptant sur Sakanoko le plus souvent pour créer les brèches loin du but de Carnoy. Le temps passe et Molenbaix ne trouve toujours aucune solution face à la bonne organisation néchinoise.

Et alors que les arrêts de jeu vont débuter, Dahmani réussit à se jouer de la défense locale pour doubler la mise visiteuse (0-2). Molenbaix se met alors à jouer au football et ses premières réelles occasions donnent du travail à Carnoy. C’est d’abord Cherifi qui s’essaie à la volée puis Deneyer qui tente le tir croisé après un joli débordement sur son aile. Morain, par deux fois, essaie de relancer la partie alors que Vandenhove loupe l’immanquable à 6 m d’un but vide. La dernière possibilité sera pour Dinguidi mais ne sauvera pas l’honneur local.