La donne est simple pour les visiteurs, il faut au moins ramener un point pour espérer éviter les barrages. De sauvetage, il n’en sera pourtant jamais question tant la lutte était disproportionnée. "Il semblait y avoir deux divisions d’écart, soufflait Corentin Szlapa. Le trio de frappe local s’est montré particulièrement costaud et nous n’avons jamais trouvé de réponse collective. Pas de sursaut d’orgueil, rien ! Un peu comme si nous acceptions déjà de devoir passer par les play-off. Au vu de nos derniers matches, nous ne méritons pas de nous maintenir directement."

Villers – Ollignies 13-10

Le début de lutte est équilibré. Jusqu’à 2-2 et un fameux passage à vide chez les visiteurs. Le score file alors à 6-2, les Sardines envoyant huit mauvaises sur neuf livrées ! Heureusement, les Ollignois se reprennent et ne baissent pas les bras. Jeu après jeu, ils reviennent alors dans la lutte, mais finissent par craquer en fin de parcours. "Sans ce passage à vide, nous aurions pu revendiquer la victoire, explique O. Cauchie. Nous payons notre inexpérience au prix fort, mais au moins, le groupe apprend et reste concerné."

Vaudignies – Wieze 7-13

Englués dans le bas du classement, les locaux savent que, sans une grosse prestation, ils prendront la direction de la promotion. En face, Wieze ne l’entend pas de cette oreille et les Flandriens n’ont clairement pas l’intention de distribuer des cadeaux. Plus puissants et plus constants, les visiteurs ne seront jamais inquiétés et le point acquis ne suffira alors pas aux ouailles de L. Vanhoverberghe. On ne voit en effet pas les Cellois, futurs adversaires des Chièvrois et toujours en course pour le titre, perdre des plumes dimanche prochain.

Ollignies – Vaudignies 13-6

Face à des Verts résignés, les locaux mettent directement la pression et filent à 4-1, puis 7-2 ! À 11-4, les trois points, synonymes de maintien direct Ollignies, sont toujours en vue. "Mais à nouveau, trop d’inconstance au tamis nous privera de cette unité bonus, reconnaît O. Cauchie. Nous visions deux points, donc le contrat est rempli, mais au vu de la lutte, nous aurions dû faire mieux. Sur les six jeux de nos adversaires, nous en donnons quatre ! Ces moments de flottement expliquent pourquoi nous devons jouer le maintien jusqu’au bout", poursuit le capitaine. Les Sardines ont toutefois les meilleurs papiers puisqu’un point à Steenkerque sera synonyme de sauvetage.