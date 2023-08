N1: bardaf pour Ogy, le taf pour Tourpes

Il y a parfois des saisons pénibles à vivre, celle d’Ogy est assurément horrible pour ses joueurs qui réussissent si peu de choses depuis le lancement des hostilités. Cependant, il y a un honneur à sauver. Celui du club avant tout. Le leur ensuite. Il leur reste deux luttes – contre Galmaarden et à Mont-Gauthier – pour montrer que chacun se trompe sur leur compte et que les play-down ne seront pas bâclés et ne tourneront pas à la rigolade entre potes. Le 13-1 a en tous les cas permis à Thieulain de s’épargner quelque peu en vue de ce lundi, jour d’éliminatoire à Sirault. Les Canaris tenteront de rejoindre les demi-finales du prestigieux tournoi où les attendent déjà Sirault, Kerksken et Isières. Au menu du finaliste de l’an dernier, Maubeuge, qui a l’art de se transcender en tournoi, et Mont-Gauthier, vainqueur un an plus tôt. L’opposition risque d’être moins docile que ce dimanche !

Wieze rentre bredouille de Kerksken: bonne nouvelle !

Trois points pris donc par un leader qui a été imité par son dauphin, Kerksken ayant battu Wieze 13-4. Ce qui est une bonne nouvelle pour Tourpes qui a de moins en moins de raison de se méfier de la formation flandrienne, premier barragiste, qui pointe désormais à cinq longueurs à deux journées de la fin. Les Tourpiers ont en outre rempli leur mission en ne revenant pas bredouille de leur déplacement du côté de Baasrode. Mené 7-2 à l’armure puis encore 10-3, le promu a eu la réaction attendue pour enfiler les jeux tels des perles et pour s’assurer du point à 10-3 et finalement s’incliner sur la marque de 13-7.

Une unité, c’est aussi ce qu’ont pris les Isiérois qui recevaient Mont-Gauthier. On le sait bien, face à plus costaud sur papier et au classement, on dit toujours qu’un point, c’est mieux que rien ! Mais du côté de la Fraternelle, qui ne se trouve jamais qu’une place derrière son adversaire, il y avait sans doute moyen de faire plus et mieux quand, à la mi-rencontre, on notait le score de 7-6. Tout se passait encore correctement jusqu’à 8-8 avant que le château isiérois ne s’écroule et permette à Mont-Gauthier de s’imposer 8-13 et de faire un pas certain vers une présence définitive dans le Top 5.