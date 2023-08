Coupe de Belgique: une division d’écart... sur le plan du réalisme

L’aventure en Coupe a pris fin ce dimanche pour la REAL battue par une équipe limbourgeoise pas vraiment plus forte, mais ô combien réaliste. "Et intelligente. Quand nos adversaires se sont retrouvés à dix contre onze, on a senti toute la maturité d’une équipe de D1 amateurs, constatait l’entraîneur des Camomilles Fabrice Milone, au coup de sifflet final. Nos opposants ont su faire tourner le chrono par-ci, par-là. Ils ont plié, mais ils n’ont jamais rompu au final."

Car oui, la REAL a sérieusement bousculé son invité du jour. "Enfin, pas lors des cinq premières minutes", poursuit Milone. En effet, dès la 4e, une erreur de positionnement au sein de la défense offrait des boulevards aux offensifs limbourgeois et Mehanovic ne se faisait pas prier pour mettre son équipe aux commandes. Mais par la suite, la REAL a mis le pied sur le ballon. "Je trouve que nous avons fait à tout le moins jeu égal pendant une bonne heure."

Une superbe égalisation signée Vroman

Et cette domination était récompensée quand, à la réception d’un long ballon, Vroman étalait toute sa classe pour s’en aller tromper Herbots. Malheureusement pour les locaux, alors qu’on se dirigeait vers un score de parité à la mi-temps, ils se rendaient coupables d’un des errements dont ils avaient déjà été coutumiers la saison dernière. Un centre a priori anodin trouvait Vermijl au deuxième poteau, lequel n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond.

Sonko a eu la balle du 2-2 au bout du pied

Goal contesté par les joueurs et le staff de la REAL pour une position de hors-jeu d’un autre joueur de Tessenderlo, qui n’avait certes pas touché le ballon, mais avait clairement attiré le portier Lucas Alexandre vers lui. Malgré ce coup du sort, Acren pressait, mais sans parvenir à se créer des occasions très franches. Le pressing acrenois s’amplifiait encore quand Tessenderlo se retrouvait à dix, suite à l’exclusion logique d’un Vanaken fort nerveux. "Ce carton rouge aurait pu constituer le tournant de la partie, mais le sort en a voulu autrement."

À quatre minutes du terme, Sonko héritait d’une occasion en or. En face-à-face avec le gardien, il choisissait de viser entre les jambes du portier, qui fermait le trou au dernier moment et préservait l’avantage des siens. Le troisième but visiteur, sur un dégagement raté d’Alexandre, alors que l’ensemble des joueurs de la RÉAL se trouvait en zone offensive, relevait de la pure anecdote. Malgré cette défaite concédée et l’élimination qui en découle, Acren-Lessines a montré qu’il était prêt pour la reprise du championnat, d’ici une dizaine de jours, car Warnant, son premier adversaire, s’est pour sa part qualifié en Coupe, la rencontre programmée dimanche sera remise en semaine, très probablement le mercredi 30 août.